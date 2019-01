L'enginyer nord-americà Vinton Cerf, guardonat amb el XXX Premi Internacional Catalunya

L’enginyer nord-americà Vinton Cerf ha estat guardonat aquest dimecres amb el XXX Premi Internacional Catalunya. Conegut com un dels pares d’internet, va ser el creador del protocol IP, que és en la base de totes les adreces d’internet. A més, va ser president de l’organisme internacional que va autoritzar el domini '.cat'. Actualment, és vicepresident mundial de Google, càrrec des del qual prediu com la tecnologia afectarà la societat futura. El lliurament del premi tindrà lloc el 25 de març d’aquest any.

El jurat ha decidit atorgar el guardó a Cerf per la seva "contribució, tant des del vessant tecnològic com cultural i social, al desenvolupament d'internet com a infraestructura bàsica de la nostra societat", ha explicat Torra. En el mateix sentit, Torra ha destacat Cerf per la seva trajectòria com a "interlocutor ineludible de qualsevol instància, pública o privada", que hagi volgut actuar en els àmbits social, polític o jurídic d'internet.

Cerf ha rebut nombrosos premis i condecoracions, com el Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica (2002), compartit amb Lawrence Roberts, Robert Kahn i Tim Berners-Lee; també va rebre el premi Turing (2004, compartit amb Robert Kahn) i el premi Japó (2008, conjuntament amb Kahn). A més, és doctor 'honoris causa' en nombroses universitats d'arreu del món, entre d'altres la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Rovira i Virgili de Tarragona i la Ramon Llull de Barcelona. El periodista Antoni Bassas va fer-li una extensa entrevista el 2016, en què Cerf aprofundeix en la seva trajectòria.

El Premi Internacional Catalunya es va crear el 1989 i es concedeix a les persones que han contribuït "decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món". Segons ha explicat el president, s’han presentat 109 candidatures al premi de 150 països diferents. Aquesta és la primera vegada que es premia un tecnòleg.