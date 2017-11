“Vivim un retorn a les jurisdiccions especials”

“Les altres víctimes dels empresonaments són les famílies”. La frase és de Joan Manuel Tresserras, que va fer de conductor de l’homenatge al conseller de Justícia, Carles Mundó, que es va celebrar ahir en l’auditori del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. L’espai va quedar petit per acollir les més de 500 persones que s’hi van aplegar.

Però si n’hi havia una que concentrava tota l’atenció, totes les mirades, era Anna Marta Roca, la dona de Mundó, que reflectia en el rostre la tensió acumulada després de 27 dies sense tenir la família sencera a casa. La mirada dura però digna durant tot l’acte se li’n va anar cap al sostre quan algú va recordar que el conseller està acusat de delictes que suposen penes de fins a 30 anys. I per això al final d’una intervenció en què va llegir una carta del conseller agraint l’escalf rebut, i en què va reconèixer que no se sentia “còmoda”, el públic es va posar dret i li va dedicar una llarga i greu ovació que ella va respondre amb llàgrimes als ulls.

L’acte va ser un homenatge a un home que, tot i dedicar-se a la política, ha sigut capaç de concitar elogis en les diferents facetes de la vida, des de la personal fins a la professional, passant per la d’activista. Va obrir foc Tresserras amb una confessió: “El Carles és la persona més intel·ligent amb què m’he trobat a la política. El seu cervell sempre processava més de pressa que el de tots els altres, capaç de desarmar amb facilitat els seus interlocutors. Tant és així que no l’he vist perdre mai”.

Companys de partit

A primer fila assentien companys de partit també amenaçats per la justícia espanyola com Anna Simó, Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, al costat dels expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, el cupaire Benet Salellas i l’advocat Jaume Alonso Cuevillas. El rector de la UPF, Jaume Casals, va exercir d’amfitrió en un acte en què van prendre la paraula Sergi Blázquez, fundador juntament amb Mundó de l’Associació Drets; Pep Cruanyes, president de l’Associació Catalana d’Estudis Jurídics; Agustí Alcoberro, que hi participava com a comissari de l’exposició La Model ens parla, i Carles McCragh, president del Consell de l’Advocacia Catalana. Cruanyes va subratllar la paradoxa que suposa que Mundó estigui acusat ara del mateix delicte, rebel·lió, pel qual es va condemnar milers de catalans en els consells de guerra franquistes. Uns processos que han estat declarats il·legals per una llei impulsada pel mateix Mundó. “Vivim un retorn a les jurisdiccions especials”, va constatar Cruanyes.

Finalment, Xavier Bernadí, que va ser professor de Mundó i després aquest el va reclutar com a director general de Dret i Entitats Jurídiques, va llegir un manifest del món jurídic de suport al conseller que s’obre amb una cita de Montesquieu: “Una cosa no és justa perquè sigui llei, sinó que ha de ser llei perquè és justa”.