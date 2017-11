La Volta a Flandes a la capital del surrealisme

Probablement René Magritte disfrutaria aquests dies a la seva ciutat. L’artista, líder del moviment surrealista a Bèlgica, veuria com Brussel·les s’ha capgirat buscant una ombra: la del president de la Generalitat. Com al quadre Décalcomanie, una silueta atrau de sobte totes les mirades. La capital europea -acostumada a l’anar i venir constant dels líders europeus- i els seus principals diaris es pregunten obertament on s’amaga i quins plans té Carles Puigdemont, que des de la seva arribada dilluns tan sols s’ha deixat veure breument en una massiva -i caòtica- roda de premsa.

La ciutat, i sobretot els periodistes que hi són, persegueixen bàsicament una ombra. Tothom creu haver vist Carles Puigdemont. A l’Hotel Chambord, a la cua del supermercat i, fins i tot, a Tielt, un petit poble a 40 quilòmetres de Gant que ahir va rebre la visita sobtada d’una allau de periodistes després que corregués com la pólvora la notícia de la presència -finalment desmentida- del president.

El secretisme que envolta aquests dies la comitiva catalana a Brussel·les -que minva o creix segons el rumor- abona les especulacions i les corredisses sovint infructuoses. Una verdadera Volta a Flandes -tot i que sense les llambordes ni els murs empedrats amb pendents del 20%- per als periodistes que persegueixen l’estela del president, més difícil d’enxampar que el ciclista Tom Boonen a la cursa flamenca.