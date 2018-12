Vox espera que PP i Cs arribin a un acord i rebutja entrar a la Junta d'Andalusia

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit aquest dimecres que des del seu partit no tenen pensat establir una ronda de contactes amb les diferents formacions perquè, a parer seu, qui s'ha de posar d'acord són PP i Cs, i cal veure "si són capaços" de fer-ho. A més, Abascal ha carregat contra la formació taronja i ha manifestat que "no té sentit" que Vox es reuneixi amb un partit que ha permès que "el seu màxim candidat francès a Barcelona" els hagi fet renunciar a "la marca que els va fer guanyar a Catalunya".

Abascal, cosa que ja ha fet en altres ocasions, ha assegurat que a Vox no tenen cap intenció "d'entrar al govern" autonòmic. "No volem conselleries" ha sentenciat, "volem que Andalusia canviï després de 36 anys de règim socialista". En aquesta mateixa línia ha volgut fer palès que no es barallaran "per veure qui s'asseu a les butaques". A més, el líder de la formació ha plantejat les propostes que posaran sobre la taula: "Tancar Canal Sur, iniciar la reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia amb la transferència a l'Estat de les competències en matèria de sanitat i educació i derogar la llei de la memòria històrica i la de gènere".

En resposta a una pregunta sobre la seva proposta de tancar Canal Sur, Abascal ha manifestat que, a parer seu, el dret a la informació dels ciutadans estava "garantit" abans que existissin les televisions autonòmiques. Respecte a la seva proposta d'acabar amb les autonomies, Abascal ha dit irònicament que "no faran servir dinamita" per posar-hi fi, però que la millor manera de fer-ho és "ser-hi a dins".

El líder de Vox ja va manifestar aquest dilluns en roda de premsa a Sevilla que responsabilitzaria el líder de Podem, Pablo Iglesias, dels "atacs i la violència" que patís la seva formació. Abascal ha aprofitat l'avinentesa per tornar a carregar contra Iglesias i ha assegurat que "el clima de violència ja té conseqüències" i n'ha acusat el líder de la formació lila perquè "ha fet que els joves surtin als carrers" amb un "antifeixisme militant".