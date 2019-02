Vox demana al Parlament andalús donar suport a una manifestació "contra el feminisme supremacista"

El partit d’ultradreta Vox ha presentat avui al Parlament andalús una iniciativa per demanar que tant el Parlament com el govern de la comunitat donin suport a la manifestació convocada per la plataforma global Women of the World a Andalusia. L’entitat defensa la feminitat com a valor, la maternitat i la dedicació a la família, segons declara la mateixa plataforma, i promouen la “reciprocitat entre homes i dones” com a complementaris.

És per això que ara volen convocar una manifestació alternativa, que tindrà lloc a Madrid el 10 de març, i contrària a la convocada amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Pretenen així lluitar contra el “feminisme supremacista” i, com manifesten a la seva web, per mostrar agraïment als “nostres estimats homes”, defensar la dignitat de la dona, en contra de la subrogació, la prostitució i la pornografia i retre homenatge a les "dones invisibles" que es dediquen exclusivament a la família.

Segons recull Vox en la seva petició, aquesta iniciativa respon "fidelment als interessos generals d'Andalusia, per contribuir a la consecució d'una igualtat real entre homes i dones, afavorir el respecte a les conviccions de la immensa majoria d'homes i dones andalusos i inspirar la interdicció de tot sectarisme polític i ideològic de la igualtat". Com ha declarat el partit d’ultradreta, el “feminisme maquinador de les vagues del 8-M” defineix “la representació exclusiva i excloent de la dona a Espanya”, cosa que “no compta amb la confiança dels espanyols, ni tan sols de les mateixes dones". "Les feministes marxistes mai han complert amb els fins que diuen sostenir, ja que només saben reclamar diners i més diners per a la promoció de la seva ideologia", ha sentenciat Vox.

Vox ha fet referència a la declaració que va tombar el 21 de febrer que pretenia acabar amb la discriminació de gènere, homòfoba i transfòbica en el món de l’esport, i ha criticat que el Parlament torni a ser "còmplice d'un finançament irresponsable en detriment dels espanyols més necessitats a Andalusia" i per intentar "seguir finançant àmpliament els xiringuitos ideològics del feminisme esquerrà”. "Sens dubte, la voracitat econòmica del lobi feminista evidencia el seu propi desprestigi”, ha declarat el partit d’extrema dreta, cosa que explica el motiu de l’ampli rebuig “contra la seva propaganda ideològica". “Una altra vaga més a Espanya per al 8 de març repetint les seves fracassades consignes de sempre ", ha criticat.

Per a Vox, la manifestació a la qual s’ha de donar suport és la que està convocada per un "grup de dones no feministes de gènere" que sí que "representen la majoria de dones espanyoles". Més concretament, la que ha convocat la plataforma Women of the World, posada en marxa per l'organització espanyola Professionals per l'Ètica, amb la col·laboració de Woman Attitude i Femina Europa i "amb el suport d'un gran nombre d'entitats de tot el món, amb l'objectiu de fer front a aquest feminisme ranci i passat de moda i a la ideologia de gènere en què desemboca".