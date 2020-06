Wad-Ras amplia el 100.2 de Forcadell a dotze hores diàries

La junta de tractament de Wad-Ras va autoritzar dijous les sortides de la presó de l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tenia pendent de validar el 100.2 -l’article del codi penitenciari que permet sortir a treballar, a fer voluntariat o a tenir cura d’un familiar-, amb el qual feia voluntariat i cuidava la seva mare fora de la presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès). Tres dies després del trasllat a la presó barcelonina, Forcadell pot reprendre el seu voluntariat, tot i que ho farà en una nova entitat. Segons va informar el departament de Justícia, el que feia fins ara és impossible de complir pels quilòmetres de distància. Wad-Ras ha ampliat, a més, el nombre d’hores diàries que podrà passar fora del centre penitenciari: en seran dotze, de dilluns a divendres, quan fins ara només podia sortir tres dies per setmana. Haurà de tornar a dormir a la presó i fins al febrer de l’any que ve, quan complirà una quarta part de la condemna, no podrà gaudir de permisos penitenciaris.

El 13 de maig, després de dos mesos confinada dins la presó a causa de l’emergència sanitària, Forcadell va tornar a sortir via 100.2 i aleshores la junta de tractament de Mas d’Enric ja va decidir ampliar de nou a dotze les hores que podia ser fora del centre tres dies per setmana. La situació, però, es va allargar només un mes, fins que se li va concedir el trasllat a Wad-Ras per “motius personals i familiars”, tenint en compte que la seva família viu a Sabadell. Aquest dijous ella mateixa va explicar que havia tornat a la seva ciutat després de 819 dies, el temps que porta empresonada.

He tornat a Sabadell després de 819 dies. He abraçat els meus fills i néts després de 105 dies d'enyorament. Massa dies per oblidar. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) June 18, 2020

La decisió del jutge

El nou 100.2 no significa un canvi de grau penitenciari -els presos polítics opten al tercer grau en la revisió que s’ha de fer aquest mes de juliol-, però sí que modifica les condicions de les sortides de Forcadell. Per això, i tenint en compte els precedents, s’espera que la Fiscalia recorri la decisió de Wad-Ras. Ja ho va fer amb la que va prendre la presó de Mas d’Enric el febrer passat, tot i que el jutge de vigilància penitenciària va acabar avalant-la. Ara serà un altre jutge qui s’encarregarà de validar o no les sortides de Forcadell de la presó i, en última instància, els recursos arribaran a l’Audiència de Barcelona.