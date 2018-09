Ximo Puig acusa el govern català de "no voler saber res" del País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticat l'absència de Quim Torra en l'acte convocat avui per la plataforma El Corredor Mediterráneo, impulsat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, i ha assegurat que després de l'etapa del Partit Popular al capdavant del govern valencià les relacions amb Catalunya havien millorat, però que ara "sembla que qui no vol saber res" és l'executiu català. Puig ha fet aquestes declaracions en ser preguntat per l'absència de Torra a la trobada, a la qual sí que ha acudit el conseller català de Territori, Damià Calvet.

El cap del Consell ha apuntat que la situació política catalana és "de vegades complicada" i ha destacat que les dues administracions hagin reprès relacions. El president valencià ha assegurat que vol normalitzar les relacions amb Catalunya, i que és el principal soci comercial del País Valencià. "Espero que, més aviat que tard, recuperem els ponts de diàleg. Nosaltres sempre hem estat a favor del diàleg. És un element fonamental per a resoldre problemes", ha afegit.