Torra i Morenés, separats en una inauguració tensa

Era inevitable. La situació política catalana actual va acaparar ahir l’atenció en la inauguració del festival cultural de Washington que organitza cada estiu la prestigiosa institució nord-americana Smithsonian. Les tensions pel procés sobiranista entre el govern espanyol i el català havien tornat aflorar la nit abans en el còctel de benvinguda de les delegacions de Catalunya i Armènia -les dues cultures invitades d’aquest any-, en els discursos del president de la Generalitat, Quim Torra, i de l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés. I per això la organització va decidir eliminar els discursos institucionals de l’acte d’obertura del festival.

Torra va explicar dimecres en un breu parlament a la recepció -que no va ser oberta als mitjans de comunicació- que els catalans lluiten contra “un estat d’emergència” i va demanar la llibertat per als presos polítics. “Els llaços grocs que portem són per ells”, va dir, segons alguns assistents a l’acte. En el seu torn, Morenés va començar lloant la riquesa de la cultura catalana, però de seguida va rebatre el president català dient que Catalunya “gaudeix ara de l’etapa de més autogovern, més llibertat i més prosperitat de la seva història”. I va afegir que a Espanya “no hi ha presos polítics”, després de demanar al públic que li permetés corregir “aquesta propaganda que difon el senyor Torra”.

Les xiulades i esbroncades dels assistents catalans van fer gairebé inaudible el discurs del diplomàtic. Morenés va acabar dient que ell també portava “un llaç al cor pels milers de catalans que viuen amb por, empresonats en la seva pròpia comunitat i que s’identifiquen com a catalans i espanyols”.

Aquestes paraules van ofendre Torra, que va decidir aixecar-se a mig discurs i sortir de la sala. Unes 80 persones de la delegació catalana el van seguir. I d’altres van començar a cridar “llibertat” per als presos polítics catalans.

Una inauguració tensa

Malgrat que no es van fer discursos, la tensió del dia abans es va fer present en la cerimònia d’inauguració del festival. Torra i Morenés no es van saludar i es van asseure separats per dues fileres i la delegació d’Armènia al mig. Des de l’Smithsonian Folklife Festival afirmen que no tenien cap interès que es polititzés el certamen cultural, un dels més importants del món. Però per a Torra, que va parlar més tard amb els periodistes, la situació de “repressió política” que viu Catalunya ho fa necessari. “No em faran callar”, va assegurar el president. “La situació que viu el nostre país és gravíssima”. I per això, va dir, “cada dia parlaré del exiliats, dels presos polítics i del dret a l’autodeterminació”. I va assegurar que la inauguració de l’Smithsonian Folklife Festival era un acte agredolç perquè “els que haurien de ser aquí són Carles Puigdemont i Lluís Puig -expresident i exconseller de Cultura-.

Torra també va assegurar que no tenia previst boicotejar el discurs de Morenés, però s’hi va veure obligat perquè “va arribar a tal punt d’insult personal al president de Catalunya que era inacceptable i era una ofensa”. I va recalcar que ell no havia ofès ningú, només es va “limitar” a explicar “el que hi ha a Catalunya”.

Reivindicacions externes

El procés català es va colar a la cerimònia d’obertura del festival malgrat que s’eliminessin els discursos institucionals. La Cobla Catalana dels Sons Essencials va interpretar la sardana Nosaltres decidim. “Volem la terra, la terra lliure, i el món sencer ha d’escoltar el nostre crit: «Nosaltres decidim»”, van cantar.

A fora, mentre Torra passejava amb el president armeni i els organitzadors del festival, es va desplegar una pancarta groga que demanava llibertat per als presos polítics en anglès. El president de la Generalitat es va aturar per donar-los suport.

Més tard, entre periodistes, va dir que la possibilitat d’un trasllat immediat dels independentistes presos a centres penitenciaris catalans “no pot ser moneda de canvi en la negociació entre els governs”. Torra es reunirà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, el 9 de juliol. “Els mateixos presos ens ho demanen”, va dir. I va reblar: “Els faríem un flaquíssim favor si penséssim que és una mesura que ha de ser compensada”.