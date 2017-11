Zoido confirma que els Mossos han obert un expedient a l'escorta que és a Brussel·les amb Puigdemont

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmat avui des de Sevilla que els Mossos d'Esquadra han obert un expedient a un agent que suposadament va ajudar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a marxar a Bèlgica.

"Aquest mosso està expedientat i la unitat administrativa corresponent dels Mossos resoldrà conforme a l'aplicació de la norma", ha respost el ministre a preguntes dels periodistes.

Segons ha avançat avui 'La Vanguardia', i ha confirmat l'ARA, l'agent en qüestió, a qui s'ha pogut veure al costat de Puigdemont en els últimes actes públics, és un "veterà sergent dels escortes" que està de vacances i que està ajudant el president per amistat. Tot i això, el president català té un servei d'escortes belgues i flamencs contractat per ell.

Zoido ha afegit que si d'aquest expedient es dedueix que l'agent "ha fet alguna cosa que no havia de fer, si no ha comunicat on anava i si ha incomplert la normativa, sobre ell caurà el pes de la llei, com és lògic".

'La Vanguardia' també explica que els Mossos han obert una investigació interna per saber com va ser l'actuació dels escortes la nit que Puigdemont va marxar a Brussel·les en cotxe.