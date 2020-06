L'advocada de Trapero: "El que va fallar l'1-O va ser el dispositiu conjunt que havia de coordinar De los Cobos"

La defensa de Josep Lluís Trapero havia insinuat la seva tesi sobre la descoordinació policial, però fins aquest dimecres, en l'última sessió del judici al major dels Mossos d'Esquadra, l'advocada Olga Tubau no havia estat tan categòrica. "Caldria reconèixer que l'error no és només del dispositiu de Mossos [per impedir el referèndum]; és error del dispositiu conjunt que havia de coordinar el coronel Diego Pérez de los Cobos", ha afirmat en el segon dia d'exposició d'informe. Li quedava per aquesta darrera sessió abordar la "molt mala relació" entre Trapero i De los Cobos -"no s'han d'utilitzar eufemismes", ha avisat- i el discutit paper del coronel. Ha estat un dels grans debats del judici i que ha tingut com a relats enfrontats el del propi De los Cobos i el de l'excomissari superior Ferran López, qui mantenia el contacte regular amb el coordinador. Tenia De los Cobos funcions de direcció operativa? Tubau creu que sí.

La lletrada ha constatat la "divergència absoluta" entre les versions d'un i l'altre i ha deixat clar que es creu a López, no perquè el seu discurs beneficiï Trapero, sinó guiant-se per una "anàlisi racional dels fets i desapassionada". Tubau ha subratllat que en les reunions de coordinació es va pactar que els Mossos acudirien als més de 2.200 col·legis electorals amb un binomi d'agents i que es demanaria ordre públic en cas de no poder clausurar els locals, tal com va declarar López, i ha assegurat que això es va acordar per totes les parts. L'advocada ha advertit que no és creïble que De los Cobos declarés que no coneixia el pla dels Mossos, tenint en compte les múltiples trobades amb López, en les quals no va posar cap objecció. Una de les fórmules per saber qui diu la veritat hauria estat que testifiquessin els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya en aquell moment, Ángel Gozalo i Sebastián Trapote, però la Fiscalia no ho va demanar. Desmuntaria la tesi del ministeri públic, ha suggerit la lletrada.

De los Cobos sempre ha defensat que no tenia funcions operatives i que no tenia per què reclamar el pla dels Mossos. Durant la seva declaració com a testimoni va assegurar que hauria "destituït" Trapero si hagués pogut, donada la seva desconfiança. Com a coordinador, però, Tubau ha constatat que no va fer res per modificar la situació. De tota manera, la lletrada sosté que la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas sí que el considerava com a director operatiu del dispositiu conjunt. Prova d'això, segons la defensa del major, és que dies després del referèndum la jutge li va demanar que aportés un informe sobre el pla de coordinació previst per 1-O i "els encàrrecs a cadascun dels tres cossos".

Tubau ha acabat de treure l'artilleria sobre aquesta qüestió amb la reestructuració del cos després del 155. Ha recordat que amb la intervenció de l'autonomia per part del govern espanyol, l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido va confiar en López ser el cap dels Mossos en substitució de Trapero. "Es pot sostenir que López, que segons De los Cobos l'hauria enganyat, li hauria fet creure que els Mossos complirien, es pot creure que algú que ha traït els mandats essencials de la Constitució, aquest traïdor sigui nomenat responsable del cos durant el 155? No és sostenible", ha reblat la lletrada.

Dos testimonis clau

Qui es va fer càrrec del departament d'Interior amb el 155 va ser el secretari general tècnic del ministeri en aquelles dates, el mallorquí Juan Antonio Puigserver, que va estar present en la reunió de la Junta de Seguretat celebrada el 28 de setembre. Tubau ha qualificat el seu testimoni "d'absolutament equànime" i ha recordat que en la seva declaració el 10 de maig va reconèixer que "no res, cap element subjectiu ni objectiu, cap gest ni mirada de Trapero, va posar de manifest un alineament amb el president Puigdemont".

En aquella Junta de Seguretat De los Cobos va recriminar davant els responsables polítics de la Generalitat i l'Estat que el major es volia escudar en l'ús proporcional de la força per no complir amb la interlocutòria judicial, cosa que la Fiscalia s'ha fet seva en la tesi acusatòria. Tubau ha advertit, però, que la jutge Armas va ser explícita a l'hora de subratllar que calia actuar amb "professionalitat, contenció i garantint la pau social" quan va fer entrega de la interlocutòria en virtut de la qual els cossos policials havien d'aturar el referèndum. Aquesta petició verbal la va corroborar el secretari judicial del TSJC, Joaquim Martínez, que també va declarar com a testimoni.