L'informe de la Guàrdia Civil conclou que l'home d'Oliva no va ser agredit per grups independentistes

La Guàrdia Civil ha conclòs que l'agressió patida per un home de 75 anys a Oliva (País Valencià) al festival Figatell Sound no va tenir res a veure amb l'independentisme. Segons relata l'informe a què ha tingut accés 'El País', l'agressor és un turista anglès que es va enfrontar a l'home quan aquest havia recriminat a dues joves que mostressin un cartell de caràcter feminista. De fet, la policia considera que hi va haver una baralla i que l'home en va ser el causant.

Segons l'informe policial, l'incident va durar uns segons i no va hi van participar més persones. Unes hores més tard, però, el fill de l'agredit i set familiars més es van presentar al concert amb un bat de beisbol per venjar l'agressió, sense incidents per la ràpida actuació dels agents de policia presents.

La primera línia d'investigació apuntava que l'agressió havia sigut provocada per un grup independentista, i fins i tot el Partit Popular i Ciutadans havien condemnat l'acció com a tal. El col·lectiu organitzador del festival, Joves d'Oliva en Moviment, ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials condemnant els fets, i mostrant-se contrari a tot tipus de violència.