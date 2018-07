Un 30% dels ajuntaments segueixen sense presentar els seus comptes a la Sindicatura

Gairebé 300 ajuntaments no van presentar els seus comptes el 2016 i només ho van fer 653 dels 948 municipis catalans. Tot i així, les corporacions locals han millorat lleugerament a l'hora de lliurar els comptes generals en relació al 2015 motivat per l’increment dels comptes lliurats pels ajuntaments (69%) i, en menor mesura, pels consells comarcals (76%). En canvi, els resultats han baixat per als grups de les mancomunitats de municipis (40%), amb resultats força baixos, i de les entitats municipals descentralitzades (63%), mentre que les quatre diputacions i l’entitat metropolitana descentralitzada han complert íntegrament. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe sobre els comptes generals de les corporacions locals que ha fet públic avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Així d'un total de 1.128 ens, 758 han lliurat el Compte general a la Sindicatura abans del

16 d’octubre del 2017 i 667 compleixen tots els requeriments exigits per la llei per ser

considerats degudament presentats, cosa que significa un percentatge que voreja el 70%, lluny, però, del 80% al que es va arribar el 2013. En aquest sentit, la Sindicatura considera que el nivell de compliment normatiu del contingut dels comptes de les entitats que han tramès el Compte general de l’exercici 2016 dins de termini és millorable, tot i que aquest exercici el nombre de comptes lliurats de forma incompleta ha estat molt menor al de l’exercici anterior. Així, un total de 91 comptes generals dels 758 lliurats abans del 16 d’octubre a la Sindicatura eren incomplets, quan en l’exercici anterior varen ser incomplets 147 dels 744 lliurats.

La Sindicatura alerta que en el registre del sector públic local de Catalunya "encara hi ha inscrits consorcis que no consten adscrits a cap ens local, malgrat que la Llei de racionalització i sostenibilitat

de l’Administració local i la Llei de règim jurídic del sector públic van establir que els consorcis d’àmbit local havien d’adaptar els seus estatuts a la normativa vigent i determinar l’Administració pública d’adscripció". També que s'han "continuat incomplint els terminis legals establerts tant per a l’aprovació del Compte general com per a la tramesa a la Sindicatura". De fet, el període mitjà entre l’aprovació definitiva del Compte general i la seva presentació ha estat de trenta dies, termini que s’ha reduït en deu dies respecte del període mitjà de l’exercici 2015, que va ser de quaranta dies, quan la Sindicatura recomana un termini de quinze dies.



Un altre de les recomanacions que fa als ens locals és que vetllin perquè els comptes es trametin de forma completa i que les trameses incloguin tots els fitxers i que el contingut d’aquests es correspongués amb el que regula la normativa. Així mateix, que regularitzin la situació d’aquells organismes, societats, consorcis i ens dependents controlats per altres unitats dependents o adscrites a l’ens local que, a més, es trobin en situació de dèficit, desequilibri o amb resultats negatius; perquè s'adscriguin o es vinculin directament a l’ens local matriu o siguin dissolts.