Els alcaldes de Manlleu i Molins de Rei trenquen els pactes municipals amb el PSC

Els partits independentistes continuen trencant pactes municipals amb els PSC per culpa del suport del partit socialista a l'aplicació de l'article 155. Els dos últims trencaments s'han conegut aquest matí: Molins de Rei (Baix Llobregat) i Manlleu (Osona).

Manlleu

L'alcalde d'ERC trenca el pacte amb el PSC signat fa un any

L'alcalde d'ERC a Manlleu, Àlex Garrido, ha trencat el pacte que mantenia amb el PSC. Els fets es van precipitar aquest diumenge al vespre quan la cap dels socialistes manlleuencs i diputada al Parlament, Marta Moreta, va rebre la trucada de l'alcalde en què li va comunicar que deixava de comptar amb el seu suport. Tot i que el pacte que van signar ERC i PSC fa un any deixava clar que les qüestions nacionals quedaven fora de l'acord, "hem arribat fins a un punt que els dos temes són indissociables", ha assenyalat Garrido a l'ACN. Per la seva banda, la regidora Marta Morta es va mostrar en desacord amb la decisió a través del seu perfil de Twitter.

ERC trenca unilateralment el pacte amb PSC a Manlleu per temes Nacionals, cap argument de ciutat. Manlleu hi surt perdent @socialistes_cat — Marta Moreta (@MartaMoreta) 29 de octubre de 2017

En les properes hores el batlle ha de signar el decret que retira les competències als tres regidors, la qual cosa també implicarà perdre la majoria al consistori i haver de buscar aliances amb la resta de regidors. ERC es quedarà en minoria amb set dels 21 edils. Àlex Garrido no descarta "cap escenari", fins i tot "un gran pacte unitari" dins el consistori "per defensar les institucions", que no inclouria els 3 regidors del PSC, però sí que podria incloure els quatre del PDECat, els quatre de la CUP, un d'ICV, un de MES i una regidora no adscrita.

Molins de Rei

L'alcalde del PDECat trenca el pacte amb el PSC signat el 2011

L'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, del PDECat, també ha anunciat la ruptura del pacte de govern amb el PSC pels mateixos motius que l'alcalde de Manlleu, segons ho ha anunciat ell mateix en una entrevista en Ràdio Molins. Casals ha explicat que "després d'analitzar-ho en l'executiva del PDECat, en consultes amb els militants, després que el divendres el PSOE donés suport al 155 i veient tot el que vindrà en els propers mesos, el pacte no pot continuar".

"Jo estic en una legalitat de República catalana atacada per un Estat repressor que va contra la voluntat del poble de Catalunya i els meus socis actuals defensen tot el contrari, per la qual cosa en aquestes condicions no puc seguir governant amb el PSC", ha manifestat Casals.

L'alcalde de Molins de Rei ha explicat que exploraran acords amb altres forces per forjar una majoria al capdavant del govern, atès que el PDECat té només sis dels 21 regidors del consistori, on també estan representats el PSC (5 regidors), CUP (4), ERC (3), Molins Camina (1), ICV (1) i un regidor no adscrit.

L'acord de govern entre el PDECat -abans CiU- i el PSC a Molins de Rei data de l'any 2011 i es va reeditar després de les eleccions municipals de 2015.

Girona, el primer

El primer pacte municipal víctima de l'article 155 va ser el Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas (PDECat), va anunciar el trencament la mateixa nit del divendres 27 d'octubre. En una roda de premsa urgent, va explicar que ho havien decidit conjuntament amb la tinent d'alcalde socialista Sílvia Paneque, "després d'analitzar els escenaris de futur immediat i les contradiccions que es podrien produir en el si del govern".

Altres canvis a la vista

Ens els propers dies hi podria haver també algun canvi d'alcaldia provocat pel mateix motiu: el suport del PSC al 155. És el cas de Sant Hipòlit de Voltregà, on l'alcalde és Xavier Vilamala, del PSC. Fa uns dies, SOM Voltregà, una candidatura associada a ERC, i el PDECat van presentar a registre una moció de censura per rellevar l'alcalde al consistori del voltreganès. La moció es votarà en un ple extraordinari el 8 de novembre.