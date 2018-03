'Der Spiegel' demana l'asil per a Puigdemont

Mentre l’Audiència Territorial de Slesvig-Holstein decideix si finalment extradeix o no Carles Puigdemont, bona part de la premsa alemanya demana que el president no sigui entregat a les autoritats espanyoles. L'influent periodista i copropietari de 'Der Spiegel', Jakob Augstein, demana en una editorial titulada "Asyl für Puigdemont" (Asil per a Puigdemont) que no sigui extradit. El periodista diu: "L a detenció de Puigdemont és una vergonya. Per Espanya. Per Europa. Per Alemanya" i recorda també la detenció d'un altre president català, Lluís Companys: "Els alemanys ja van entregar un polític català als espanyols. Lluís Companys va declarar la independència el 1934. Va ser detingut i jutjat. Després de la victòria de les esquerres va ser alliberat, va lluitar contra Franco, va escapar a França i allà el va detenir la Gestapo i el va enviar cap a Espanya. Va ser executat el 15 d'octubre de 1940".



"La rebel·lió és un delicte que implica l'ús de la força en la legislació espanyola, però mai es va parlar de violència a Catalunya. Almenys no del costat català. Van ser els policies espanyols els qui van atacar els catalans l'última tardor quan van voler votar en el referèndum" reflexiona Augstein. I afegeix: "Els espanyols reclamen l'extradició de Puigdemont. Alemanya ha de rebutjar. Un polític que utilitza mitjans pacífics per lluitar per als seus objectius no hauria d'anar a la presó".

El 'Süddeutsche Zeitung' es posiciona en la mateixa línia que 'Der Spiegel' i qüestiona que a Puigdemont se'l pugui acusar de rebel·lió. Alerta també que en cap cas es pot passar per alt que darrere les acusacions hi ha motius polítics. Defensa que els jutges han de negar l'extradició perquè "no és una eina per combatre els conflictes interns".



El 'Fraknkfurter Allgemeine' és molt més neutre i no es posiciona a favor de l'extradició. Descriu la situació i destaca que el govern alemany sempre ha afirmat que el conflicte català s'ha de resoldre "dins l'ordre jurídic i constitucional espanyol".