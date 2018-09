L'ambaixador espanyol a França retreu a l'alcalde de Perpinyà que fes una rebuda institucional a Torra

L'ambaixador espanyol a França ha enviat una carta a l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, i ha criticat que fes una rebuda institucional al president de la Generalitat, Quim Torra, el 31 d'agost. Ho ha denunciat a Twitter el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, i ho han confirmat a l'ARA fonts de l'Ajuntament de Perpinyà. Torra va ser a Perpinyà a finals d'agost per rebre la medalla d'honor de la Vila de Perpinyà. Segons Puigbert, l'ambaixador exposa a la carta que el president de la Generalitat és "anticonstitucional".

Davant d'això, Torra ha contestat a través de Twitter amb ironia: "Els ambaixadors espanyols –el sou dels quals paguem en gran part els catalans– sempre vetllant per nosaltres". El president de la Generalitat ha tornat a agrair a l'alcalde de Perpinyà l'acollida rebuda i la medalla que li van concedir. "La medalla llueix al Palau de la Generalitat, al costat d'un exemplar de les Constitucions Catalanes", ha detallat.

Els ambaixadors espanyols -el sou dels quals paguem en gran part els catalans- sempre vetllant per nosaltres. Gràcies alcalde @JeanMarcPUJOL per la vostra acollida. La medalla de Perpinyà llueix al Palau de la Generalitat, al costat d’un exemplar de les Constitucions Catalanes. https://t.co/khwc8DOojX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de septiembre de 2018

A Perpinyà, Torra va anunciar que l'alcalde d'aquest municipi havia signat el manifest per la "llibertat dels presos polítics". En total, un centenar d'alcaldes de la Catalunya del Nord s'han adherit al manifest. Durant la visita a Perpinyà, el president de la Generalitat va inaugurar l'exposició '55 urnes per la llibertat', en què 55 artistes han creat una obra d'art a partir d'una de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre i que es pot veure a la Casa de la Catalanitat que hi ha a la capital del Rosselló.

La senadora del PDECat Marta Pascal ja ha avisat que, arran de la carta, demanaran la compareixença de l'ambaixador espanyol a França perquè "doni explicacions".