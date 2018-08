L'ANC es planteja convocar una aturada de país per commemorar el primer aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està valorant convocar una aturada de país per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Així ho ha afirmat la presidenta de l'entitat sobiranista, Elisenda Paluzie, en una entrevista aquest dilluns a 'El món a RAC1'.

Paluzie ha explicat que els actes de commemoració de l'1-O seran "molt variats arreu del territori". "Va ser un referèndum col·lectiu i divers, per tant, serà la col·lectivitat que va defensar cada col·legi qui decidirà la manera com el commemorà", ha dit.

A més a més, ha explicat que l'ANC oferirà una pàgina web on es podran indicar totes les accions que es faran, entre les quals s'està valorant una aturada de país, "potser d’unes hores", ha indicat, tot i que ha admès que és una idea "molt embrionària" i que cal parlar-ne amb els sindicats. "No és només una cosa de l'ANC", ha subratllat.

"Demostració de força"

Paluzie ha fet una crida a omplir la manifestació de la Diada, que aquest any es farà a la Diagonal de Barcelona, perquè, ha remarcat, "és més important que mai" que la gent s'hi sumi per fer "una demostració de força".



Paluzie ha assegurat que el ritme d'inscripcions va "força bé", malgrat que no ha ofert cap actualització a la xifra de 50.000 inscrits feta pública per l'ANC la setmana passada, i s'ha mostrat esperançada que, com cada any, el ritme d'inscripcions augmentarà a principis de setembre, quan la gent "ja ha tornat de vacances".

Una polèmica "impulsada" per Cs

La presidenta de l'ANC també ha qualificat de "molt lamentable" la polèmica per l'agressió a una dona que estaria traient llaços grocs al Parc de la Ciutadella de Barcelona, i ha dit que és Ciutadans qui l'ha "impulsat". "Fa temps que tenim grupuscles que van amb ganivets i la cara tapada arrencant llaços grocs i busquen que hi hagi una reacció i vendre el relat que Catalunya és una societat en la qual hi ha violència. Com que no ho aconsegueixen s'ho han d'inventar".