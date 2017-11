El 86% dels socis de l’ANC aposten per una llista única amb els líders polítics i de la societat civil empresonats

Un 86% dels socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) volen que el 21-D hi hagi una llista única de l'independentisme amb els líders polítics i de la societat civil empresonats. Aquest és el resultat de la consulta que l'entitat ha celebrat i en la qual han participat 11.555 persones. 9.922 han votat 'sí', 1.379 'no' i 250 s'han abstingut davant la pregunta "Vols que l'Assemblea Nacional Catalana promogui una única candidatura del bloc sobiranista oberta a líders polítics i de la societat civil empresonats i perseguits judicialment?"

La consulta als socis i simpatitzants deriva del mandat del Secretariat Nacional de 4 de novembre d'impulsar les negociacions per una àmplia coalició independentista. Davant les dificultats, el Secretariat Nacional extraordinari d'aquest dijous a la nit va plantejar la necessitat de consultar els socis. Com a resultat d'aquesta consulta, l'ANC treballarà com a nexe d'unió entre totes les forces sobiranistes per aconseguir la candidatura única.