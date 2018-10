El jutge arxiva la causa per encobriment contra els acompanyants de Puigdemont

El jutge de l’Audiència Nacional Diego de Egea ha decidit aquest dimarts arxivar la causa contra els quatre acompanyants de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya, i que estaven imputats per encobriment. Els dos mossos que l'acompanyaven, l’historiador Josep Lluís Alay i l’empresari Josep Maria Matamala queden ara fora del punt de mira del jutge, tot i que De Egea demana a la Fiscalia si vol dictar una ordre de detenció contra Matamala, ja que no va presentar-se a la citació per prestar declaració.

El magistrat afirma en la interlocutòria que els mossos que acompanyaven l’expresident no estaven de servei el dia 25 de març, quan es van produir els fets. A més, considera que segons les diligències practicades els acompanyants no tenien coneixement de l’activació de l’ordre de detenció europea que hi havia sobre Puigdemont, a qui “acompanyaven per simples raons d’amistat”.

Segons el jutge, no n’hi ha prou amb la “simple sospita o presumpció” que s’hagi comès un delicte, sinó que cal un coneixement d’aquest fet. “No es pot, doncs, incórrer en aquest delicte [el d’encobriment] quan els fets es cometen per imprudència, descuit o negligència”.