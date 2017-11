Les associacions de la Guàrdia Civil volen denunciar a Europa les condicions dels agents desplaçats a Catalunya

Les vuit associacions amb representació al Consell de la Guàrdia Civil han enviat aquest dijous una carta al director de l'institut armat, José Manuel Holgado, perquè de manera "urgent" posi fi al "sentiment d'engany" generat pel ministeri de l'Interior, per no complir les indemnitzacions i els torns de descans compromesos amb els agents desplaçats a Catalunya per l'1-O. En una carta, les associacions AUGC, AEGC, UniónGC, IGC, ASES-GC, UO, APROGC i APC han reclamat a Holgado una reunió per prendre mesures davant unes condicions de treball, sobretot dels agents allotjats en els vaixells, que provoquen "desmotivació".

De fet, han anunciat una primera protesta a la direcció general de la Guàrdia Civil el pròxim 17 de novembre i han avançat que estudiaran "mesures conjuntes per denunciar" davant l'opinió pública, els tribunals i el Parlament Europeu la situació en què estan treballant els agents a Catalunya. Els representants dels guàrdies civils han criticat la "incertesa" que s'està generant per part del ministeri de l'Interior amb la durada de la comissió de serveis dels agents desplaçats, després que s'hagin suspès vacances i permisos, "impedint descansar, mantenir una salut adequada o atendre assumptes personals i familiars".

Les associacions han lamentat que no existeixin "uns estàndards mínims de salut i higiene a la feina ni les condicions d'habitabilitat". Les crítiques s'han centrat, sobretot, en les indemnitzacions, per considerar que els percentatges són "discriminatoris per als que ho estan passant pitjor". També han retret "la falta de pagament de les compensacions promeses o de les mateixes indemnitzacions". Les vuit associacions de la Guàrdia Civil, com també han denunciat els sindicats de la Policia Nacional espanyola, han assegurat en la seva carta que la interlocució amb la secretaria d'estat de Seguretat "no està servint per resoldre i ni tan sols plantejar aquest tipus de qüestions".

Com a primer pas, les associacions han comunicat que el 17 de novembre, quan s'ha de constituir el nou Consell de la Guàrdia Civil, es concentraran als exteriors de la direcció general a Madrid "en solidaritat amb els guàrdies civils destinats a Catalunya". "Un país com Espanya no pot mantenir en una situació tan humiliant milers de policies i guàrdies civils", han conclòs.