La mesa avala retirar l'escó de diputat a Quim Torra

La mesa del Parlament ha avalat, de facto, aquest dilluns la pèrdua de l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. L'òrgan de la cambra ha rebutjat prendre un acord impulsat per Junts per Catalunya que ratificava el cap de l'executiu català com a parlamentari i impugnava la resolució de la Junta Electoral Central al contenciós administratiu. D'aquesta manera, ha assumit la carta del secretari general, Xavier Muro, en què deixava sense escó Torra per ordre de la Junta Electoral Central.

Fonts de JxCat asseguren que el president del Parlament, Roger Torrent, ha denegat que se sotmeti a votació el seu escrit, mentre que fonts republicanes s'escuden en el fet que no estava a l'ordre del dia. Des de Ciutadans expliquen que Torrent ha verbalitzat que no s'havia de votar la proposta que ratificava Torra com a diputat, una qüestió que evidencia definitivament l'abisme que ara mateix hi ha entre els dos socis de Govern.

Entre altres coses, l'escrit que havia presentat la llista de Carles Puigdemont proposava el següent: "deixar sense efectes les instruccions dictades pel secretari general del Parlament", "confirmar la condició de diputat de Quim Torra", i "requerir la Junta Electoral Central perquè anul·li el seu acord" a través d'un recurs al contenciós administratiu. En roda de premsa, el vicepresident de la cambra, Josep Costa, i el president del grup parlamentari, Albert Batet, han lamentat que Torrent hagi avalat l'informe del secretari general amb el suport de Ciutadans i el PP i han anunciat que presentaran a registre la mateixa resolució perquè es debati al ple. En aquest sentit, ha dit que es tracta de "desautoritzar" la decisió del secretari general perquè considerin que no pot prendre decisions sense l'aval de la presidència del Parlament o de la mesa. "La resolució del secretari general està mancada de competència", ha afirmat Costa.

Paral·lelament, la Junta Electoral Provincial ha expedit les credencials del següent de la llista de JxCat, Maria Senserrich. Segons fonts de la candidatura, però, no està previst que les reculli. Des de Junts mantenen que políticament hi ha marge perquè Torra continuï sent diputat i comptabilitzar-li el vot al ple, a risc que sigui impugnat.

Carta de Muro

Muro explica a l'òrgan rector de la cambra que ha atès el requeriment de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) per al qual se l'instava, en el termini de dos dies, a informar del substitut de Torra com a diputat. La mesa del Parlament es reuneix avui a les 12.30 hores per prendre una decisió, i ho farà amb la carta del secretari general sobre la taula. Tot plegat a poques hores que comenci el ple del Parlament, amb la incògnita de si el cap del Govern exercirà o no el seu dret a vot.

De ser així, les votacions en què participi podrien ser impugnades, i el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa que ho avalessin podrien incórrer en conseqüències penals. A partir d'aquí, la decisió de com procedir correspon a la majoria que governa la mesa del Parlament, formada per JxCat i ERC, i ara mateix el seu diagnòstic és discordant.

Quines són les funcions del secretari general del Parlament?

D'acord amb el reglament, el secretari general actua "sota la direcció del president i de la mesa del Parlament". Ell és el cap superior de tot el personal i de tots els serveis del Parlament, de manera que "compleix les funcions tècniques de suport i d'assessorament dels òrgans rectors" de la cambra.

Muro ja era secretari general la legislatura passada, amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, des del 2016, quan Pere Sol va deixar el càrrec.

Eleccions?

Després de la decisió de la mesa, la legislatura penja d'un fil. Esquerra proposa que Torra es mantingui de diputat però no voti, un fet que Junts per Catalunya no accepta. Aquesta discrepància pot esclatar a l'inici del ple, a les tres de la tarda, ja que el president pot manifestar la intenció de votar i que el president del Parlament li denegui.

El president, davant l'aval de Torrent al secretari general, té sobre la taula la possibilitat d'avançar eleccions. Una decisió de la qual només ell és competent però que és motiu de debat dins de JxCat. Fins ara, tant l'expresident Carles Puigdemont com Lledoners han apostat per aguantar la legislatura, però el botó vermell de la convocatòria anticipada només està en mans del president de la Generalitat.

Preguntat per aquesta qüestió, Albert Batet ha negat que en les reunions del grup parlamentari amb Esquerra se'ls hagi traslladat la possibilitat d'avançar nous comicis, ja que això, ha dit, "és una competència exclusiva" del Parlament. Per a JxCat, per defensar l'estabilitat del Govern i els pressupostos s'ha de mantenir l'acta de diputat del president de la Generalitat.