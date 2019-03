L'Estat autoritzarà els escortes del Govern a l'estranger amb els mateixos criteris que ho fa pel govern espanyol

El govern espanyol s'ha compromès aquest dilluns a autoritzar l'acompanyament de Mossos d'Esquadra com a escortes de membres del Govern a l'estranger amb els mateixos criteris que ho fa pels membres del govern espanyol. D'aquesta manera s'ha tancat la polèmica de les últimes setmanes després que l'Estat no autoritzés que els escortes acompanyessin el president de la Generalitat, Quim Torra, en un acte a Brussel·les. L'acompanyament d'escortes a la resta de l'Estat serà autoritzat automàticament després de ser comunicat. L'acord s'ha ratificat en la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat entre la cúpula policial catalana i l'espanyola, que també ha servit per seguir avançant en diversos punts acordats en la reunió de la Junta de Seguretat del setembre, com per exemple la interconnexió de bases de dades i l'accés dels Mossos al sistema informàtic d'Europol.



La última reunió d’aquest òrgan tècnic de coordinació entre l’Estat i la Generalitat va tenir lloc el passat 2 d’octubre. Per part de la Generalitat, hi han assistit el secretari general del Departament d’Interior, Brauli Duart; el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez; el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius; i la sotscap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, Alicia Moriana. Per part de l’Estat, hi han assistit la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el director del Gabinet de Coordinació de la Secretaria d’Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez; el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, i el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido.

Duart i Cunillera han explicat després de la reunió, de dues hores, que l'acord sobre els escortes ha estat "ràpid i fàcil", ja que partien d'una "proposta lògica" i de "criteris similars". Així, s'ha habilitat una "finestreta única" i ràpida perquè els Mossos comuniquin les seves peticions a la Secretaria d'Estat de Seguretat. En els viatges d'autoritats de la Generalitat a la resta de l'Estat, la sola comunicació ja suposarà l'autorització automàtica. En canvi, per a viatjar a l'estranger, l'autorització es donarà seguint els mateixos criteris que es donen pels viatges de les autoritats del govern espanyol, tenint en compte el tipus de viatge i el risc que suposa el país a visitar.

Duart ha dit que fins aquest diumenge les visites a la resta de l'estat no eren autoritzades directament, però també ha reconegut que els acompanyaments d'escortes a l'estranger per part de Mossos seran, a partir d'ara, homogenis als de les autoritats estatals espanyoles.

La integració dels Mossos a Europol

La reunió ha servit també per constatar que no hi ha cap tema "encallat", que la "cooperació" entre els tres cossos policials és "eficaç". Així, per exemple, s'ha constatat la bona integració dels Mossos al Centre d'Intel·ligència sobre Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) des d'octubre, i, des de fa menys temps, la connexió dels Mossos en el grup europeu de treball sobre crim organitzat.

També s'ha avançat, i es podrà concretar en les properes setmanes, la connexió de la policia catalana al sistema d'informació policial d'Europol, anomenat Siena, després de resoldre problemes tècnics i que ja s'hagin format els agents encarregats. En un sentit similar, s'està treballant per fer compatibles els sistemes informàtics dels registres de violència masclista, i també perquè la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tinguin accés al telèfon d'emergències 112 en el marc de les seves competències.

Sobre les persecucions 'en calent' dels Mossos fora dels límits de Catalunya, també s'està treballant per avançar, han explicat, així com en la inclusió de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a l'Acadèmia Europea de Policia.