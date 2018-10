Els comuns critiquen l'ultimàtum: "El tenim pressa s'ha acabat fatal"

Catalunya en Comú Podem denuncia la "improvisació" del Govern de Quim Torra i rebutja un possible avançament electoral en cas que les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes siguin condemnatòries. "Una cosa és no tenir por a les urnes i una altra creure que eludint responsabilitats se soluciona tot", ha considerat la nova presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que també ha recelat de la possibilitat que els grups independentistes retirin el suport a Pedro Sánchez al Congrés i trastoquin l'estabilitat del seu govern. "Si podem amenaçar és perquè som determinants, per què en lloc de fer servir la força de diputats al Congrés no la utilitzem per aconseuir millores per Cataunya?", s'ha preguntat en la seva intervenció al Debat de Política General.

Tal com ja va fer aquest dilluns el diputat Joan Josep Nuet, en el seu discurs Albiach ha criticat que Torra hagi posat terminis a Sánchez per negociar un referèndum. "Ja tornem a tenir damunt la taula la nova versió del tenim pressa, que ha acabat fatal", ha assenyalat, i ha reiterat que "és impossible negociar un referèndum" abans de novembre. En aquesta línia, Albiach ha defensat que la "centralitat del país" es troba en el 15-M, en la manifestació feminista del 8 de març o en la resposta a l'atemptat de Barcelona i Cambrils i no en la declaració d'independència del 27 de setembre.

Així, ha recordat que la via unilateral va desembocar en l'aplicació del 155 i ha denunciat que el discurs de Torra d'ahir suposa "empetitir" la majoria que s'havia forjat l'1-O i el 3-O de l'any passat. Al seu entendre, l'estratègia seguida pels líders del Procés ha portat "frustració". "S'ha promès molt i no s'ha donat res", ha insistit la líder dels comuns a la cambra catalana, que ha acusat l'executiu de no tenir rumb, d'estar "ple de contradiccions" i de donar "falses esperances".

La improvisació que ha denunciat Albiach també l'ha vinculat a la gestió de les mobilitzacions d'aquest dissabte passat i de dilluns amb motiu de l'aniversari de l'1-O. "Van mentir dient que no hi havia càrregues i va haver-hi una manca de planificació. Mentre vostè animava els CDR, Puigdemont se'n desmarcava. Hi ha una manca de coherència", ha continuat la diputada, que ha celebrat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, comparegui al Parlament per donar explicacions.

Després d'haver escoltat la intervenció de Torra en l'obertura del Debat de Política General, Albiach ha assegurat que ha trobat a faltar alguna proposta per les "400.000 persones que estan a l'atur". També ha dit que "està bé agrair els treballadors" que van mantenir el funcionament de les institucions amb el 155, però que més enllà de "donar cops a l'esquena, també volen cobrar". "Som l'únic territori de l'Estat que no ha pagat la paga extra de 2013 i 2014", ha argumentat. "Tampoc va dir res d'escola pública ni de lluita contra la segregació", ha afegit.

Mà estesa tot i les diferències

Malgrat les crítiques, Albiach ha ofert els diputars d'En Comú Podem al Congrés per fer valer les reivindicacions de Catalunya. Així, ha apostat per una relació bilateral amb l'Estat amb "sobiranies compartides", una agència tributària pròpia i una reforma del sistema de finançament, "perquè el que tenim actualment és una vergonya". Tot i deixar clar que el de Pedro Sánchez no és el "govern del canvi" que defensen els comuns, s'ha obert una oportunitar per construir un bloc progressista a Catalunya i a l'Estat.

Davant la possibilitat que Catalunya en Comú Podem sigui el soci necessari del Govern per tirar endavant els pressupostos de 2019, Albiach ha advertit l'executiu que els comptes "han de tenir de socials alguna cosa més que el cognom, que ja ens coneixem". "Veurem quina proposta ens presenten", ha apuntat, però ja ha llençat uns quants avisos. En la seva intervenció, Albiach ha instat Torra aclarir si està "al costat dels lobbies o de la ciutadania". "Complirà amb els ajuntaments o aprofitarà la Generalitat per a fer campanya electoral?", s'ha preguntat, després de criticar un Govern de "gesticulació i retòrica buida".