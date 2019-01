Un camí ple d’incògnites encara per resoldre

La Crida neix envoltada d’incògnites que, en les pròximes setmanes i mesos, la nova direcció haurà d’anar resolent. A mesura que prengui les primeres decisions s’evidenciarà quina dinàmica adopta la nova organització -si assumeix un rol semblant al d’ERC o el PDECat o si bé té un paper més pròxim al d’una entitat- i quina és la seva estratègia per arribar a la independència. També la seva incidència en el debat polític, si pren decisions en l’espai de JxCat i la relació que estableix amb el PDECat, ja que bona part dels seus militants s’aixopluguen ara en aquesta nova organització.

Eleccions

La Crida decidirà si es presenta als comicis del maig

Un dels primers debats que haurà d’afrontar la nova direcció és si la Crida s’ha de presentar a les eleccions del 26 de maig. Ahir el secretari general, Toni Morral, va assegurar que la Crida no té “ni temps ni recursos” per presentar-se a les municipals, però el plantejament és un altre per a les europees. De moment, reclama una candidatura conjunta de tots els partits independentistes, però no es descarta que la nova organització s’hi pugui acabar presentant. Davant del no d’ERC a una plataforma unitària -la CUP no s’hi presenta-, l’única via per presentar-se amb drets electorals és una coalició amb el PDECat. Puigdemont va dir aquesta setmana que després del congrés faria una proposta per als comicis a l’Eurocambra.

Acció política

El dubte és si la Crida actuarà com un partit o com una associació

A partir d’avui la nova direcció haurà de traçar la seva activitat política. Ha de decidir si assumeix una dinàmica similar a la d’ERC, la CUP i el PDECat o si, en canvi, adopta un rol de caràcter més associatiu. Ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, va cridar a la “màxima mobilització” pel judici de l’1-O i va assegurar que la Crida seria en totes les convocatòries.

Relació amb el PDECat

Bona part dels militants del partit també ho són de la Crida

La Crida neix reclamant unitat i amb el repte de no generar més fragmentació. Un dels temes més espinosos en els pròxims mesos serà la relació amb el PDECat, que comparteix bona part de militants amb la Crida. El partit de David Bonvehí no permet, d’entrada, la doble militància, i hi ha sectors del PDECat que aposten pel trencament. La calma, però, pot regnar entre els dos espais mentre la Crida es mantingui com a associació.

Estratègia

La direcció dissenyarà un full de ruta per la independència

El rumb polític que va aprovar ahir el congrés de la Crida queda molt obert: parla de diàleg amb l’Estat -malgrat que no descarta la unilateralitat-, de governar les institucions i de mobilització i desobediència civil per exercir l’autodeterminació. Un dels encàrrecs de la direcció serà traçar un pla de treball amb aquests elements a les portes del judici, les eleccions i la sentència.