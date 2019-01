Primer vídeo de la campanya 'Espanya Global' per contrarestar el relat independentista a l'exterior a les portes del judici de l'1-O. Es tracta d'un espot on hi surten diverses personalitats del món econòmic i cultural, entre les quals la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, defensant que Espanya és una democràcia; i també la directora de cinema Isabel Coixet o el periodista Iñaki Gabilondo. El missatge és que l'estat espanyol és una democràcia, malgrat les diferents veus que assenyalen els abusos i les irregularitats en el procés judicial contra els líders independentistes i la violència policial de l'1 d'Octubre –que organismes de l'ONU han instat el govern espanyol a investigar.

"Espanya és inclusió, diversitat, progrés...", afirma el xef José Andrés. María Blasco, científica, afegeix que hi ha diferents cultures i llengües, joves, grans i gent de diversos orígens. "Aquesta és l'Espanya real", repeteixen tots.

També José Ángel Gurría, secretari general de l'OCDE, afirma que Espanya està classificat com un "país lliure" en els índexs internacionals, com el del Freedom House. Afegeix que és un dels estats més "desenvolupats" del món.