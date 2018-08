Buch demana per carta al ministeri de l'Interior que autoritzi l'enviament a Bèlgica de les armes que haurà d'utilitzar l'escorta de Puigdemont

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha enviat una carta al ministeri de l'Interior espanyol en el qual demana que, en compliment a la llei, autoritzi l'enviament a Bèlgica de les armes reglamentàries que hauran d'utilitzar els mossos que formin part de l'escorta de Carles Puigdemont, un cop el ministeri d'Exteriors faci els tràmits amb les autoritats belgues per autoritzar aquest servei.

En l'escrit, Buch detalla que la Llei 6/2003, relativa a l'estatut dels expresidents de la Generalitat, preveu específicament "una sèrie de mitjans i prerrogatives" -entre les quals el servei de seguretat- que s'atorga a tots els expresidents, exceptuant si ells hi renuncien o bé si s'aprova per majoria parlamentària de 2/3 parts retirar-li.

La carta també afirma que, d'acord amb el Reial Decret 405/1992, els expresidents de la Generalitat tenen dret als "mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i a una dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin".

Per últim, Buch també subratlla que aquests drets no tenen cap limitació territorial, tal com queda recollit en el Reial Decret 405/1992, per la cosa els expresidents "poden gaudir dels drets que tenen reconeguts per llei en territori català o fora d'ell", remarca el conseller d'Interior.

Tot i que, en la missiva, Buch admet que l'autorització per a l'escorta de Puigdemont no l'ha de donar el ministeri de l'Interior, sinó el d'Exteriors -ja que el servei s'ha de prestar a Bèlgica i, per tant, cal que Exteriors sol·liciti a les autoritats belgues el permís per el desplaçament d'agents dels Mossos a territori belga-, tanmateix, demana a Interior que en la part que li pertoca - autoritzar l'enviament a Bèlgica de les armes reglamentàries que hauran d'utilitzar els mossos- actuï amb "rapidesa" per tal de "resoldre amb garanties un dret que la llei reconeix al molt honorable senyor Puigdemont", conclou la missiva.