Un 45,9% de catalans assegura ser independentista, segons 'El Periódico'

Un 45,9% de catalans asseguren ser independentistes, ja sigui "des de tota la vida" o "perquè s'hi han tornat", i un 52,8% diu que no. Així ho assegura una enquesta publicada a 'El Periódico', en la qual els enquestats també expressen la seva preferència per fer un referèndum sobre la independència (42,4%) abans que sobre l'autogovern (27,2%), tal com proposa el PSOE. Un 26,5% no vol fer cap referèndum. Aquest és el resultat d'haver diferenciat les dues opcions -la de fer un referèndum sobre la independència o bé sobre l'autogovern-, per bé que no s'ha consultat sobre fer una votació que inclogués les dues opcions.

Preguntats per si la Generalitat hauria de negociar una millora de l'autogovern, un 56% respon que sí, mentre que un 34,8% advoca per continuar amb el camí cap a la independència. En relació a la legitimitat de l'1 d'octubre, un 68,4% considera que els seus resultats no poden ser vinculants. En canvi, un 28,8% pensa que el mandat de l'1-O no justifica la DUI.

Llibertat dels presos

Sobre la situació dels presos, un 81,8% rebutja la presó preventiva i considera que haurien d'estar en llibertat almenys fins abans del judici al Tribunal Suprem. És rellevant també la quantitat de gent que creu que Pedro Sánchez hauria de fer un gest amb la fiscalia perquè suavitizi la petició de penes durant el judici -un 64,4%-, mentre que un 28,9% considera que l'executiu no pot influir-hi.