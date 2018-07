Un centenar d'alcaldes de la Catalunya del Nord signen un manifest a favor de les llibertats del poble català

Fins a un centenar d'alcaldes de la Catalunya del Nord han signat un manifest en què es reivindica el respecte a les llibertats i als drets fonamentals del poble català. El document s'ha entregat aquest dimarts als alcaldes membres de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en una reunió a Prats de Molló. Davant la situació que pateix i ha patit Catalunya, els batlles dels Pirineus Orientals denuncien “el silenci i la passivitat dels dirigents del nostre país i dels altres països de la Unió Europea” i afegeixen que “acceptar la judicialització de tota la vida política i aquesta violència en les relacions institucionals, donar suport a aquests mètodes i pràctiques, és establir un precedent greu i obrir-se camí a derives eminentment perilloses per a l'exercici de la democràcia”. Per aquest motiu fan una crida a la intervenció de França i dels altres països de la UE, per restablir el diàleg entre Catalunya i l’estat espanyol. Un dels requisits que consideren indispensables per “preservar la pau a la Unió Europea” és l'alliberament “immediat” dels presos i el retorn de l'exili a càrrecs electes i líders associatius”.

El manifest que han signat els alcaldes de diversos partits de la Catalunya del Nord demana que “es respectin els drets i llibertats fonamentals que conformen la democràcia dins la Unió Europea i arreu del món”, i afegeixen que això “sense interferir en el tema fonamental de la independència de Catalunya davant d’Espanya”. També demanen que s’aturi “la repressió” que estan patint actualment “representants polítics de la Generalitat de Catalunya i d’associacions civils empresonats o forçats a l’exili per les seves opinions”. El manifest també se solidaritza amb els alcaldes catalans en exigir que “finalitzin les amenaces patides pels alcaldes i alcaldesses i electes municipals per les seves accions”, així com la “violència policial” sobre la població civil.

L'alcalde de Pesillà de la Ribera (Rosselló), Jean Paul Billés, ha manifestat la "solidaritat" amb els representants municipals catalans. "Viuen coses a les quals nosaltres no estem acostumats", ha destacat el batlle. El manifest signat pel centenar de representants municipals francesos s'enviarà ara al president de la República Francesa, Emmanuel Macron, perquè conegui el posicionament dels alcaldes de la Catalunya del Nord. A més a més, Billés ha assegurat que també faran arribar l'escrit a altres municipis d'altres regions de França que ja han expressat la seva voluntat de signar-lo. El president de l’AMI, Josep Maria Cervera, ha volgut agrair al centenar d’alcaldes signants “el compromís amb els nostres drets polítics i socials”. També ha assegurat que “aquesta situació que pateix Catalunya no és de fàcil encaix a l’Europa del segle XXI, però és evident que hi ha moltes institucions que miren cap a una altra banda”.

La jornada ha començat amb polèmica, ja que la Guàrdia Civil ha muntat diversos controls a la frontera de Coll d’Ares (Molló), cosa que ha obligat que alguns alcaldes del Principat que s'hi han desplaçat s'hagin hagut d'identificar. A part, se'ls ha demanat on es dirigien i s'ha comprovat si tenien alguna causa pendent amb la hisenda espanyola. Cervera ha dit que es tractava d’un exemple clar d’intimidació perquè “els nostres companys del nord puguin entendre a quina persecució estem sotmesos els alcaldes catalans”, i ha retret “la intenció de coaccionar-nos i d’infringir-nos por”.