Una cinquantena de persones tallen la Via Augusta per protestar contra els talls de la Meridiana

"Un mirall". "Un gest contundent per denunciar que fa gairebé 150 dies que petits grups tallen la Meridiana". "Una reducció a l'absurd". El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha fet servir aquestes fórmules per explicar que al voltant d'una cinquantena de persones tallessin la Via Augusta aquest divendres de 19.00 a 19.30 per protestar contra el tall de la Meridiana.

Són els 30 minuts que havia recomanat la Guàrdia Urbana per no afectar la vida quotidiana de la ciutat. El mateix Costa ha denunciat "una doble vara de mesurar" perquè "als independentistes se'ls permeti el tall durant dues hores i a nosaltres només mitja hora". "Si tots tallem les vies de la ciutat no podrem conviure", ha afegit mentre tallava la via.

El Miquel, veí de 74 anys del barri del Guinardó, criticava el tall de la Meridiana assegurant que "no sempre la legalitat és sinònim de legitimitat, com diuen sempre els independentistes", i defensava un tall a la zona alta de la ciutat, "que connecta amb Sant Cugat, per exemple, on hi ha molts independentistes de classe burgesa". La Marta, de 55 anys i del mateix barri, assegurava que no l'afectava el tall de la Meridiana perquè es mou amb transport públic, però que estava "tipa" i que hi ha "moltes maneres d'expressar les motivacions sense molestar els ciutadans cada dia".

El tall ha sigut estàtic, amb les poques desenes de persones desplegades per tota l'amplada de la Via Augusta, a tocar dels túnels de Vallvidrera, amb la pancarta "Tallem els talls". Sota un fred sobtat agreujat pel fort vent, els manifestants no han entonat cap càntic. " Sí, se pudo!", ha cridat una manifestant que no ha rebut suport. "Fora!", ha cridat algun veí des del cotxe quan passava pels laterals de la via.

651x366 Una cinquentena de persones tallen la Via Augusta per protestar contra els talls de la Meridiana / SARA CABARROCAS Una cinquentena de persones tallen la Via Augusta per protestar contra els talls de la Meridiana / SARA CABARROCAS

Prop d'una desena de manifestants portaven armilles grogues, "però per seguretat, per distingir els manifestants", aclaria Sánchez Costa allunyant qualsevol reducció a l'absurd o mirall en aquest cas.

"Em moc per tot Catalunya i ara ja evito la Meridiana quan he de sortir de Barcelona", explicava resignat l'Ismael, veí del Poblenou de 58 anys, que fa pocs dies es va veure aturat dues hores en aquella artèria de la ciutat. "Em sembla bé que la gent protesti, però tres mesos tallant la Meridiana és intolerable", afegia el Javier, de Sant Andreu, cansat que la seva filla hagi de buscar rutes alternatives per anar a la feina. La intenció de SCC és continuar tallant la Via Augusta cada divendres fins que l'independentisme deixi de tallar la Meridiana.