El col·lectiu 'Independentistes d'Esquerra' convoquen una assemblea el 29 de març per bastir un rumb comú

Aquest dissabte s'ha oficialitzat un nou col·lectiu a l'Ateneu Barcelonès amb el nom Independentistes d'Esquerra. Amb quina crida? Aglutinar exdirigents històrics dels Països Catalans per pressionar per una estratègia unitària de l'independentisme i una nova organització al voltant de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. El seu punt de referència és el Consell per la República, concebut com el "govern a l'exili" i fruit de la "legitimitat" de l'1 d'Octubre. Per engegar els seus treballs, aquest dissabte han convocat una assemblea oberta el 29 de març per debatre sobre com bastir una estratègia comuna i fer un "front comú" que doni suport a Carles Puigdemont. Fins llavors, es farà un debat online a través d'una web (Independentistesdesquerra.cat) per intentar consensuar un full de ruta, del qual en sorgiran esmenes per acabar de discutir el dia 29.

La principal reclamació del col·lectiu és "superar" les dinàmiques actuals de partit. Entre els presents a l'acte i signats del manifest inicial hi ha personalitats que es mouen entre Esquerra i la CUP o que havien militat en l'independentisme històric com el Partit Socialista d'Alliberament Nacional o el Front Nacional de Catalunya (1940) i que més tard va acabar integrat a ERC.

En el manifest, defensen "la línia política que fixen els eurodiputats de JxCat i el Consell per la República. "El president Carles Puigdemont simbolitza la persistència del compromís col·lectiu amb la causa de la independència, i el Consell per la República n'és l'expressió institucional embrionària", afirmen alineant-se amb l'exili i la internacionalització del conflicte. A parer seu, els dos últims anys de la legislatura després dels comicis del 21 de desembre han sigut un "estancament" del Procés i també un "retrocés a l'autonomisme".

"Els sotasignats, homes i dones amb trajectòries diverses, d'esquerres i independentistes, volem contribuir col·lectivament a la conformació del projecte emergent d'alliberament nacional que consolidi i complementi la línia d'actuació [de Puigdemont]", acaba el manifest.

Fonts de l'entorn de Puigdemont expliquen que l'expresident té coneixement del projecte, però que no està impulsat des de Waterloo. ¿La plataforma acabarà donant suport a l'expresident en les pròximes eleccions? Preguntats per aquesta qüestió, els membres del grup promotor han assegurat que no hi ha res decidit i, de fet, deixen totalment obert el que passi el dia 29. No han definit si servirà per fer una proposta sobre com traçar una estratègia comuna de l'independentisme o per acabar reclamant una candidatura anomenada de "país" per als pròxims comicis.

651x366 El col·lectiu 'Independentistes d'Esquerra' convoquen una assemblea el 29 de març per bastir un rumb comú / BERNAT VILARÓ / ACN El col·lectiu 'Independentistes d'Esquerra' convoquen una assemblea el 29 de març per bastir un rumb comú / BERNAT VILARÓ / ACN

El pare de Romeva demana als presos que deixin pas a un relleu

Entre les personalitat que han pujat a l'escenari per donar suport al manifest, hi havia Jordi Romeva, pare de l'exconseller d'Exteriors i dirigent d'ERC Raül Romeva. Com a membre del Consell per la República, ha defensat que passin el "relleu" a altres persones. També han escenificat el seu suport altres dirigents com Josep Guia (PSAN), Blanca Serra (CUP) o Toni Strubell, exdiputat de Solidaritat Catalana.

Qui ha portat la veu cantant, però, ha sigut l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, que recentment ha trencat el carnet d'ERC. Ell és membre de la direcció de la Crida, l'organització política que presideix Carles Puigdemont, i té la intenció de promoure una llista unitària independentista des de l'esquerra. A l'acte, tot i que no ha intervingut, també hi havia el diputat de JxCat Eusebi Campdepadrós, pròxim a Andreu i antic membre d'ERC, que va liderar la candidatura de Puigdemont a Tarragona a les passades eleccions del 21 de desembre.