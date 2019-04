Els espies van col·locar les balises a Puigdemont al pàrquing de l’hotel on es reunia amb polítics

Els presumptes espies de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont van aprofitar les reunions que mantenia durant els primers mesos de l’exili a l’Hotel Husa President Park de Brussel·les per col·locar als seus cotxes dues balises de seguiment. Segons ha pogut saber l’ACN a través de fonts pròximes a les investigacions de la policia belga, el primer dispositiu de seguiment es va col·locar al Renault Espace durant el matí del 2 de febrer mentre era a l’aparcament de l’establiment. El segon s’hauria col·locat dos dies més tard, el 4 de febrer, al mateix hotel.

Els experts belgues van determinar que es tractava de dispositius "sofisticats" que abans de ser col·locats es van preparar a nivell tècnic amb "material d’alta qualitat i per mans expertes", probablement, segons les investigacions, a la zona d’Arquennes, un municipi a vint minuts de Waterloo i a quaranta de la capital.



Per tant, i d’acord amb aquestes informacions, podria haver-hi fins a tres localitzacions relacionades amb la presumpta operació d’espionatge: l’hotel d'una cadena de Brussel·les on va trucar breument una de les targetes SIM vinculada a les balises –el Thon Bristol Stephanie, on s’allotjava el fiscal Carlos Bautista Samaniego i on els agents situen cinc persones més que també destaquen en relació amb la investigació–; l’Hotel President Park, on es van col·locar, físicament, les balises, i un espai sense confirmar a la zona d’Arquennes, on s’haurien preparat els dispositius a nivell tècnic.

L’anàlisi de les dues balises localitzades i l’activitat de les targetes SIM, totes britàniques, que hi havien estat en contacte van permetre a la policia belga centrar la investigació en aquests diversos espais de la zona de Brussel·les i rodalia. Així, les investigacions belgues van permetre determinar que les balises amb les targetes SIM ja tenien activitat en els dies previs a ser col·locades als cotxes.

La jutge rebutja investigar més

L’exhaustiva investigació de la policia belga va incloure la petició de les imatges de seguretat d’un altre hotel de Brussel·les, que finalment van ser desestimades, i van poder reduir la llista de més de cent hostes de l’Hotel Bristol Stephanie d’aquells dies als sis possibles sospitosos finals. Els investigadors també van poder concretar en quatre els distribuïdors dels dispositius de rastreig i van analitzar més de 100 pàgines d’activitat entre tots els aparells. Tot i així, la jutge belga encarregada del cas va rebutjar localitzar-ne els compradors.

Entre els seus arguments, segons ha pogut saber l’ACN, la jutge va assenyalar que seria "desproporcionada" la despesa que caldria en traducció i mitjans per aconseguir un resultat positiu sobre els potencials compradors de les balises. La jutge també va desestimar estirar el fil sobre l’estada del fiscal Carlos Bautista Samaniego a Brussel·les i demanar explicacions oficials sobre el seu viatge a Bèlgica. La policia belga el mencionava en les seves indagacions sobre les operacions de preparació de l’operació d’espionatge.



Però, segons ha assegurat a l'ARA el mateix Bautista Samaniego, ell era a l’Hotel Bristol Stephanie per una reunió sobre la lluita antiterrorista. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha negat també aquest dimarts una "suposada implicació del fiscal Carlos Bautista Samaniego en qualsevol activitat relacionada amb el senyor Carles Puigdemont".