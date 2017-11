Un combat desigual

La campanya que comença dimarts que ve serà la més atípica de la història de la Catalunya moderna, amb candidats empresonats, exiliats o, en el millor dels casos, investigats per la Guàrdia Civil. A grans trets n’hi ha uns que tenen la llibertat d’expressió condicionada per la pressió judicial (amb la paraula unilateral com a anatema culpabilitzador), la llibertat de moviments limitada (els exiliats faran campanya a distància) i fins i tot tenen amenaçada la seva economia, a causa de les fiances i multes. I, per sobre de tot, n’hi ha uns que tenen un programa electoral proscrit i uns altres que tenen carta blanca. Ara mateix a Catalunya està prohibit fer, no la independència, sinó fins i tot una consulta, mentre que la llei permetria desmuntar el model d’escola catalana o tancar TV3. Un combat massa desigual.