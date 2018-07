Comença el trasllat dels presos polítics a Catalunya

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja estan de camí a Catalunya. Els quatre líders independentistes han sortit de la presó de Valdemoro (Madrid) –on han passat la nit– aquest matí en un furgó juntament amb altres reclusos. Està previst que facin nit a Saragossa i que, des d'allà, siguin traslladats a Catalunya, segons han indicat a Efe fonts coneixedores del procés de trasllat.

Es tracta d'una "conducció ordinària", és a dir, un trasllat programat, que inclou un total de 22 reclusos, entre els quals hi ha Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, que van ser agrupats ahir a Valdemoro des de les presons on eren: Estremera (Junqueras i Romeva) i Soto del Real (Sànchez i Cuixart).

El trasllat ha començat al voltant de les 10.15 hores del matí, quan un furgó de la Guàrdia Civil ha abandonat la presó de Valdemoro amb destinació a Zuera (Saragossa), on passaran la nit per emprendre després el viatge fins a la presó de Brians II (Sant Esteve Sesrovires), el centre penitenciari on els Mossos es faran càrrec de conduir els reclusos fins a les presons de destinació a Catalunya, segons les mateixes fonts.

També està previst que siguin traslladades en les pròximes hores a presons catalanes l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, empresonades al centre penitenciari d'Alcalá-Meco (Madrid). És la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en aquest tipus de trasllats, la Uprose, la que s'encarrega del desplaçament.

Els sis presos van sol·licitar el trasllat la setmana passada i el jutge Pablo Llarena, instructor de la causa al Tribunal Suprem, va afirmar que no existeix "raó processal" per mantenir-los en presons de Madrid, com ha passat fins ara. Ara es preveu que el magistrat opini el mateix sobre les peticions de Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, que també han sol·licitat el trasllat a Catalunya.