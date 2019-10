La comissària de drets Humans del Consell d'Europa, preocupada per l'actuació policial a Catalunya

La comissària de drets humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, ha emès aquest dilluns un comunicat en què manifesta la seva preocupació per la protecció dels drets com la llibertat d'expressió i d'assemblea durant les protestes de l'última setmana a Catalunya.

Mijatovic es mostra especialment preocupada pels "nombrosos" atacs a periodistes i explica que la plataforma del Consell d'Europa per a la seguretat dels periodistes ha registrat 37 informes en aquest sentit, dels quals bona part denuncien agressions o detencions inadequades per part de les forces de seguretat.

A més, també manifesta la seva preocupació per "les al·legacions de l'ús innapropiat d'armes antidisturbis" com bales de goma o de foam per part dels cossos policials espanyols. Insta el govern espanyol a "reconsiderar" l'ús d'aquestes armes, a investigar les denúncies dels "abusos de força" per part de les autoritats i també fa una crida a totes les parts implicades perquè rebaixin la tensió.