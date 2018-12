Milers de persones es mobilitzen al centre de Barcelona per "tombar el règim del 78"

Després dels episodis de protesta viscuts al llarg d'aquest divendres al matí, milers de persones han reprès la mobilització aquesta tarda per "tombar el règim del 78". Pocs minuts després de les sis de la tarda ha començat la manifestació als Jardinets, que ha recorregut el passeig de Gràcia fins a la Gran Via. La manifestació –40.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els organitzadors– ha estat encapçalada per gent de la societat civil, anònima, i els representants polítics (JxCat, el PDECat, ERC i la CUP) hi han fet acte de presència però aquest cop no s'han posat al capdavant.

L'encarregada de llegir el manifest unitari de la manifestació ha sigut l'actriu Sílvia Bel, que ha reivindicat el paper de la societat civil en el Procés. "Ja hem vist que no ho podem deixar en mans dels partits (...) L'única vegada que va tremolar l'estat espanyol va ser quan el poble català va emprendre jornades com les de l'1-O i el 3-O", ha expressat entre els aplaudiments dels manifestants. També ha anunciat un "cicle de mobilitzacions" que comencen aquest 21 de desembre per "recuperar la sobirania".

El manifest de la Comissió del 21-D ha reivindicat la lluita "necessària" per a garantir una "vida digna, una escola pública de qualitat o els drets laborals". Per als convocants, "la Transició no va ser res més que una operació de blanqueig" i recriminen que no "s'hagi democratitzat cap òrgan judicial" des del franquisme. "El govern espanyol no fa altra cosa que imposar la seva llei sota l'amenaça del 155", ha lamentat l'actriu. "L'autonomisme és una il·lusió", ha sentenciat.

Roger Español denuncia la "resposta repressiva" davant el dret de manifestació

En l'acte també hi han intervingut dos dels ferits per la violència policial l'1 d'Octubre: Roger Español, que va perdre un ull per una bala de goma, i Marta Torrecillas, que va ser agredida per agents policials a l'Escola Pau Claris de Barcelona. Tots dos han reivindicat el dret de manifestació i han carregat contra les polítiques del govern espanyol. Però també contra l'actuació de la policia aquest matí.

"Hi ha hagut una resposta punitiva i repressiva del dret a la manifestació", ha afirmat Roger Español, que va perdre l'ull l'1 d'Octubre per una bala de goma de la Policia Nacional. Ha exigit la fi de la repressió policial que, ha assegurat, s'ha exercit aquest matí contra els que es manifestaven contra el consell de ministres.

Les entitats convocants, entre les quals hi ha l'ANC, la CUP, Arran, el sindicat SEPC, les Joventuts Republicanes i la JNC, iniciaran una marxa des dels Jardinets de Gràcia que s'allargarà fins a la cruïlla de la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Gràcia, punt on finalitzarà la manifestació.



La manifestació, que també té el suport d'Òmnium Cultural i l'ANC, s'ha fet després d'una intensa primera part de protestes al llarg del matí per rebutjar el consell de ministres que s'ha celebrat a la Llotja de Mar, espai completament blindat pels cossos de seguretat i que no ha registrat incidents. El punt més calent de la jornada s'ha viscut poc abans de les 12 h a l'avinguda Paral·lel de Barcelona, quan els Mossos d'Esquadra han efectuat diverses càrregues després que un grup de manifestants llancessin pintura i bengales contra el cordó policial.



A hores d'ara el balanç és de 12 detencions, deu de les quals s'han produït a la ciutat de Barcelona entre Drassanes (7), la Via Laietana (1), la plaça Antonio López (1) i Urquinaona (1), i dues més a l'Ampolla, a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que a primera hora de la tarda ja havia atès 52 persones, 46 de les quals per contusions. A més, el dispositiu mèdic ha destacat que fins a una trentena dels atesos donats d'alta 'in situ' són agents dels Mossos d'Esquadra.