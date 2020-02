La Moncloa recela de les designacions de JxCat i ERC a la taula de diàleg

Per començar a caminar, la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat encara haurà de superar un últim obstacle: des de la Moncloa no s'entenen les designacions que ha fet aquest dilluns el govern català. "Tractant-se d'una mesa de diàleg entre governs, el més correcte és que els representants formin part dels governs respectius, del govern (espanyol) i de la Generalitat", ha remarcat la vicepresidenta econòmica de l'executiu estatal, Nadia Calviño, en declaracions als mitjans des de Barcelona. Per part de la Generalitat, hi haurà el president i el vicepresident, a més de dos consellers, però els altres quatre membres de la taula seran dirigents de JxCat i d'ERC.

La decisió del president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès d'incloure membres de partits, malgrat que en l'acord d'investidura del PSOE i ERC s'havia parlat d'una taula entre governs, ha aixecat les alarmes tant al PSC com a Catalunya En Comú Podem (que es veuran representats a la taula de la mà dels ministres Salvador Illa i Manuel Castells, respectivament). "Estem decebuts", ha dit la portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados: "Sembla que el govern d'Espanya s'ho pren més seriosament que el català". En el mateix sentit, la portaveu considerat que la composició de la delegació del Govern és "un exemple més d'aquesta campanya electoral que sembla que ha començat". "No hi ha una defensa d'interès general dels catalans i les catalanes sinó aquesta pugna per la campanya electoral que per a ells ja ha començat", ha sentenciat.

Els comuns també han sortit a expressar el seu desacord amb els membres que JxCat i ERC han triat per a la delegació catalana que. "Enteníem que la taula és entre governs", ha lamentat la portaveu dels comuns a la cambra, Susanna Segovia. "La taula de diàleg va molt més enllà d'un Govern que ja té data de caducitat", ha apuntat, i ha lamentat que Torra insisteixi en "portar les demandes del 40% de la població, i no les del 80%", a la taula de diàleg. A més de retreure-li que hagi "dialogat amb l'ANC i Òmnium", però "no amb CCOO, UGT i el tercer sector", també ha criticat que es "negui a parlar d'altres temes com el dèficit d'infraestructures". Per la seva banda, l'executiu català insisteix a tractar aquests assumptes a la comissió bilateral, que haurà de convocar el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Alfred Bosch.

La Moncloa compta ara amb sis ministres enfront dels dos consellers de l'executiu de Torra. Al seu torn, es va anunciar Pedro Sánchez com a peça clau en la negociació, mentre que Torra i Aragonès no participarien en totes les trobades.