Torra demana a Bosch que activi com més aviat millor la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

L'activació de la taula de diàleg entre governs va ser l'acord estrella que ahir van segellar el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, però de la trobada també en va sortir un altre pacte menys mediàtic: revifar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Aquest divendres Torra ja ha demanat al conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Alfred Bosch, que convoqui "com més aviat millor" aquesta comissió. Fonts de la Generalitat han argumentat que el president vol que s'hi abordin "els incompliments, greuges i dèficits històrics de l'Estat cap a Catalunya". Bosch ha sigut el destinatari de la petició perquè, com a conseller de relacions institucionals, li correspon el lideratge de la delegació de la part catalana.

Aquesta comissió es va crear amb l'actual Estatut i va començar a reunir-se entre els governs Zapatero-Montilla. L'objectiu era que les dues administracions tinguessin un fòrum resolutiu per negociar traspassos i abordar conflictes de competències. En els seus inicis, sota dos executius socialistes, va donar alguns fruits –el traspàs de la gestió de l'Hospital Clínic (2007) i el de Rodalies i Regionals (2009 i 2010)–, però de mica en mica va anar perdent força fins al punt de deixar-se de reunir durant 7 anys. Entre el 2011 i el 2018, mentre va governar Mariano Rajoy, no es va trobar ni una sola vegada. Una frase que resumeix la trajectòria recent d'aquesta comissió la va pronunciar Josep Antoni Duran i Lleida, que va deixar d'encapçalar la part catalana el 2014 amb aquesta sentència: "No soc capaç d'aguantar la presidència d'un ens que no fa res".

Amb el retorn dels socialistes a la Moncloa, aquesta vegada de la mà de Sánchez, la Comissió es va tornar a reactivar com a fòrum perquè la Generalitat i l'Estat tornessin a dialogar. Es va reunir l'1 d'agost del 2018 encapçalada per Mertixell Batet, llavors ministra de Política Territorial, i Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals. La trobada va servir per constatar la distància entre les dues administracions pel que fa al conflicte català, i ja no s'ha tornat a reunir més.

651x366 La Comissió Bilateral Generalitat-Estat es va reunir ahir, a Palau, per primer cop en set anys. El conseller Maragall i la ministra Batet van presidir la trobada. / MANOLO GARCIA La Comissió Bilateral Generalitat-Estat es va reunir ahir, a Palau, per primer cop en set anys. El conseller Maragall i la ministra Batet van presidir la trobada. / MANOLO GARCIA

Un nou intent

El nou intent d'activar la Comissió ha començat de manera accidentada, almenys pel que fa a la part catalana. La Generalitat ha comunicat la petició de Torra uns minuts després d'unes declaracions del conseller Bosch sobre el tema, que anaven en la línia oposada a la petició del president. Si Torra li reclamava que posés en marxa la Comissió "com més aviat millor", Bosch havia declarat prèviament que no hi havia pressa perquè l'única cosa prioritària i urgent era que es reunís la taula del diàleg. "Comencem primer amb el que és més important –la taula de diàleg– i després podrem parlar de tot, de convocar la Comissió", havia dit el conseller. Fonts d'Acció Exterior consultades per l'ARA expliquen que, quan el conseller s'ha pronunciat, no havia rebut encara la petició del president.