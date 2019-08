El govern espanyol dispara contra el pla d’acció exterior

La inestabilitat que envolta la Moncloa des de la investidura fallida del candidat socialista, el president espanyol en funcions Pedro Sánchez, no ha dissuadit l’executiu de l’Estat a l’hora de mantenir el pols amb el govern de la Generalitat pel que fa a la política exterior. Tot i la situació de funcionalitat en què es troba, el govern espanyol va disparar ahir un nou dard contra el pla d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 del Govern en forma d’amenaça judicial. El consell de ministres va decidir ahir portar el pla estratègic davant del Tribunal Constitucional si l’executiu català no modifica el text en un termini màxim de 30 dies. “La Generalitat està assumint funcions que no són de la seva competència”, va advertir la ministra portaveu en funcions, Isabel Celaá, durant la roda de premsa posterior a la reunió a la Moncloa.

Fa tan sols dos mesos, a instàncies del conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, la Generalitat va aprovar el pla estratègic, que, als ulls de l’executiu espanyol “no respecta la competència de l’Estat en matèria de coordinació de l’acció exterior” ni tampoc els “principis i directrius que han de regir l’acció autonòmica” pel que fa a les dues qüestions. Així ho va manifestar la portaveu i titular d’Educació en funcions, que abans de presentar un requeriment de competències davant el TC, va instar el Govern a derogar la disposició. “No es refereix a Catalunya com una comunitat autònoma”, va justificar Celaá, sinó que, a parer seu, presenta el territori com un estat. “Hi ha una omissió sistemàtica del que suposa l’existència de Catalunya dins d’Espanya”, va subratllar, al seu torn, el ministre d’Administracions Públiques en funcions, Luis Planas. “Presenta Catalunya com una ficció d’estat”, va considerar.

Torra reitera la “confrontació”

Però mentre l’executiu socialista en funcions impulsa l’últim embat contra l’acció exterior catalana, el president de la Generalitat, Quim Torra, es referma en les seves posicions: “No hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica”, va etzibar a través del seu compte de Twitter. Unes paraules amb què també va sintonitzar el conseller Bosch, d’Esquerra, asseverant que des del Govern “faran front a l’enèsima arbitrarietat del govern espanyol”. El titular d’Acció Exterior, a més, va intentar rebatre els arguments de la portaveu espanyola en funcions i va manifestar que l’acció exterior de Catalunya “no només és legal i legítima, sinó necessària”.

Entorpir l’acció exterior catalana

L’amenaça del govern de Sánchez arriba poques setmanes després que la secretaria d’estat de l’Espanya Global, regentada per Irene Lozano, difongués un informe de 72 pàgines amb la intenció de desmuntar els arguments independentistes davant corresponsals i diplomàtics a l’estranger. Una de les estratègies amb què la cartera del ministre d’Exteriors espanyol en funcions, Josep Borrell, pretén entorpir les aspiracions de la Generalitat en matèria d’exteriors.

Fins ara el ball de bastons entre la Generalitat i la Moncloa ha somrigut a l’executiu català, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidís tombar la petició del titular d’Exteriors espanyol de tancar de manera cautelar les delegacions catalanes de Berlín, Londres i Ginebra argumentant que la sol·licitud estava fora de termini. No obstant això, encara es podria girar la truita, ja que el TSJC encara ha de resoldre si les tanca de manera definitiva.