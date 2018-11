El conseller que es preparava per ser alcalde

És, asseguren, un jugador d’equip, dels que saben readaptar-se. Alfred Bosch va estrenar-se en això de la política el 2011, de la mà d’Oriol Junqueras, per liderar el grup d’ERC al Congrés. Va tornar a Barcelona el 2015, esperonat per les enquestes que els situaven en la pugna per l’alcaldia, i amb el repte de prendre el relleu de Jordi Portabella, que feia quatre mandats que representava els republicans a la ciutat. Amb ell al capdavant, ERC va aconseguir repetir els seus millors resultats a la capital: cinc regidors, que han quedat en quatre després de la marxa de Juanjo Puigcorbé. I Bosch, que va desoir d’entrada els cants de sirena dels comuns per entrar al govern i assumir -com va acabar fent el socialista Jaume Collboni- una tinència d’alcaldia, va anar passant de l’expectativa inicial -amb el vot de confiança que va permetre la investidura de Colau- a l’oposició dura. Va estripar l’etiqueta de soci preferent i va proclamar-se de forma explícita com l’alternativa a l’alcaldia. L’ambició hi era. “Aquí hi ha una capital que busca alcalde”, va etzibar-li a l’alcaldessa en un ple quan encara tenia coll avall que seria ell qui presentaria batalla. Va avenir-se, però, en favor de l’equip, a deixar pas a Ernest Maragall quan Junqueras l’hi va demanar. I ara prepara el seu tercer gran salt: el del departament d’Acció Exterior. Del seu pas per l’Ajuntament en quedarà la sonora clatellada d’ERC al projecte de tramvia de Colau però també acords com el tancament de la Model o el fet de portar el metro a la Zona Franca.