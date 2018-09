La consellera de Justícia afirma que el Govern no es planteja l'escenari d’obrir presons

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi afirmat que es planteja l'opció d'obrir presons si les sentències per l'1-O no són absolutòries, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha afirmat que el Govern "no es planteja aquest escenari". En acabar la reunió amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, Capella no ha donat més detalls sobre les declaracions de Torra i ha afirmat que s'han centrat en els espais en què "és possible avançar".

Pel que fa a la petició del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, al govern espanyol de donar instruccions a la fiscalia per a la causa del Procés, Capella ha negat haver-ne parlat amb Delgado. "Sé del que he de parlar amb la ministra i no li he de dir què ha de fer", ha afirmat Capella, que ha afegit que no li pertoca a ella dir-l'hi a la ministra. En aquest sentit, la consellera ha volgut deixar clar que els executius s'estan acostant i que s'han centrat a parlar de memòria històrica i de l'enjudiciament de Lluís Companys.

"Vull destacar com les dones busquem espais de trobada i que hi ha un principi d'acord en matèria de memòria històrica", ha afirmat la consellera, que ha afegit que "hi ha una voluntat de col·laborar i compartir informació".

Quan els periodistes li han preguntat sobre els 600 antiavalots de la Policia Nacional a Catalunya previstos per la Diada i l'1-O, la consellera ha considerat que "és una mala idea i innecessari". "Qui en té la competència són els Mossos", ha sentenciat.

Tot i que inicialment estava previst que fes declaracions, la ministra de Justícia no ha comparegut davant la premsa.