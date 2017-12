Ja han declarat la meitat dels consellers al Suprem: ara és el torn de Borràs, Rull, Turull i els Jordis

Els consellers que estan empresonats des del dia 2 de novembre declaren aquest divendres davant del Tribunal Suprem, després que el jutge Pablo Llarena n'hagi assumit la causa. A més dels vuit consellers, també declararan els líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que des del 16 d'octubre són a la presó de Soto del Real.

El primer a declarar ha sigut Oriol Junqueras, que ho ha fet durant vint minuts. A continuació, ho ha fet Raül Romeva i l'han succeït la resta de consellers d'ERC, uns interrogatoris que s'han desenvolupat amb molta rapidesa. Després ho faran Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La decisió del jutge Pablo Llarena sobre les mesures cautelars podria no arribar fins dilluns, segons han informat a l'ARA fonts jurídiques, de manera que els implicats haurien de passar aquest cap de setmana a la presó. El magistrat ha deixat clar a l'inici dels interrogatoris que només es focalitzarà en les situacions personals dels investigats i no entrarà en el fons dels delictes. Per això, no ha deixat entrar els advocats de Joan Josep Nuet, que també forma part de la causa, però en canvi sí que ha permès assistir a les declaracions el lletrat de Vox, personat originàriament en una de les causes que s'instruïen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fiscals són Consuelo Madrigal i Jaime Moreno.

Cap a dos quarts de deu del matí, l'hora d'inici prevista dels interrogatoris, ha entrat un furgó de la Policia Nacional a la porta secundària del Suprem amb els primers investigats, i deu minuts després, un altre.

Els primers a arribar a l'Audiència Nacional, on han esperat en calabossos el trasllat cap al Suprem, han sigut Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, amb un furgó de la Guàrdia Civil a les 8.30 h, procedents de Soto del Real. Tot seguit, Dolors Bassa i Meritxell Borràs ho han fet a les 8.35 h, provinents d'Alcalá Meco. A les 9 h del matí han arribat dos furgons més amb els consellers que han dormit durant un mes a la presó d'Estremera.

Aquest matí el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els ha demanat que facin "el que calgui" per sortir de la presó.

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de diciembre de 2017

Com en les anteriors jornades, una comitiva amb representants de l'espai independentista s'ha acostat fins a les portes de l'alt tribunal per donar escalf als investigats. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assegurat que els "sembla indiferent el que diguin o deixin de dir davant del tribunal" perquè el més important és que surtin de la presó. Ara bé, ha dit que Jordi Cuixart no té necessitat d'acatar el 155 perquè no és membre del Govern i que "defensarà el que ha defensat sempre".

L'exdirector de RAC1 i candidat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha explicat que el tuit de Puigdemont "suggereix que puguin parlar amb llibertat davant del jutge". La diputada d'ERC al Congrés Ester Capella ha assegurat que "les fiances estan a punt per fer efectiva la llibertat com més ràpid millor". En declaracions a les portes del Suprem enmig de crits de "colpista", no ha precisat quina és la quantitat, però ha agraït la "solidaritat" de tanta gent.