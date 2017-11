Els consellers d'ERC es comprometen a usar "vies de diàleg i negociació" per sortir de la presó

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó es comprometen a "usar vies de diàleg i negociació" com a argument per tornar a declarar als tribunals i aconseguir una revisió de les mesures cautelars que els alliberi de la presó provisional. Ja fa prop d'un mes que els consellers estan privats de llibertat, des que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va dictar presó preventiva per a tots ells, investigats per rebel·lió a instàncies de la fiscalia.

Després que aquest dilluns Lamela remetés el sumari de la causa a Pablo Llarena, magistrat del Tribunal Suprem que es fa càrrec de la investigació als consellers, els membres de la mesa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els empresonats busquen quedar lliures i participar en la campanya electoral de les eleccions en què molts d'ells concorren. "Accepten l'aplicació del 155, no renuncien a defensar les seves conviccions polítiques per vies estrictament pacífiques i democràtiques i treballen amb l'objectiu d'aconseguir un acord que permeti posar en mans de la ciutadania la decisió sobre el futur polític de Catalunya", recull l'escrit que ha presentat l'advocat dels consellers vinculats a ERC, Andreu Van den Eynde. Tot i assegurar que ja "van acceptar i accepten" l'aplicació del 155, subratllen la seva "profunda discrepància política i jurídica".

A més, el lletrat també justifica que el "dret a la participació política" reconeix que s'han de poder enfrontar a les eleccions amb "igualtat de condicions" que els seus adversaris polítics, fet que també redueix el risc de fuga. A més, destaca que tenen dret a exercir la representació política si els ciutadans els voten. La seva posició de sortida a les llistes incrementa la probabilitat que surtin escollits. A més, creu que el fet de ser candidats "els allunya de qualsevol risc de reiteració delictiva perquè han abandonat les seves activitats com a membres del Govern cessat".

En canvi, fonts de la defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, que també han presentat aquest dimarts l'escrit, explicaven a l'ARA que no farien referència a l'acatament del 155 o a la renúncia de la via unilateral. Focalitzaran l'argument per tornar a declarar, aquesta vegada davant el Suprem, en l'arrelament familiar i la presència a les llistes electorals per demostrar que no hi ha risc de fuga. Qui es desmarca amb més evidència de l'independentisme sense acord amb l'Estat és Meritxell Borràs, que no concorre a les eleccions del 21-D.

Apel·lació a l'Audiència Nacional

Paral·lelament a una possible nova compareixença dels consellers en seu judicial, l'Audiència Nacional encara té previst resoldre els recursos d'apel·lació que van presentar les defenses. Serà dilluns que ve, quan tingui lloc la vista en presència dels advocats i els fiscals a la secció segona de la sala penal, que ja va desestimar fa dies el recurs de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sortir de Soto del Real, tot i que amb un vot particular que defensava deixar-los en llibertat. Encara que la causa ja hagi passat al Suprem, l'Audiència té l'obligació de resoldre aquests recursos, sempre que no siguin les mateixes defenses les que renunciïn al procediment d'aquests recursos.