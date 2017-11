Els ÀUDIOS dels consellers a l'Audiència Nacional rebutjant frontalment la violència

Diversos consellers han demanat a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que els deixi en llibertat al·legant que acaten formalment l'aplicació de l'article 155. Un fet, però, que les seves defenses ja van adduir el passat 2 de novembre davant Lamela. L'ARA ha accedit a les gravacions d'aquell dia, tant dels interrogatoris dels consellers com de la vista breu entre la jutge, els fiscals i els advocats. En aquesta última, els advocats van demanar que se'ls deixés en llibertat al·legant que no hi havia risc de fuga ni de reincidència delictiva.

"Siguem sincers, Carles Mundó s'ha donat d'alta a la seguretat social i ha tornat al seu despatx d'advocats. I aquests senyors d'aquí (en referència als altres consellers) no han tornat al seus despatxos (de la Generalitat). Sembla que formalment s'ha acatat el 155", va assenyalar aquell dia Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i dels consellers d'ERC.

Lamela els va acabar enviant a presó sense fiança perquè va interpretar que sí hi havia risc de fuga i de reincidència delictiva. A més, els imputa els delictes de rebel·lió i sedició, tot i que tots els membres del Govern van rebutjar frontalment la violència.

"Vostès han promogut actes de naturalesa violenta i accions tumultuàries? No, mai. Jo sóc creient i, per tant, qualsevol cosa relacionada amb la violència em sembla fora de lloc". És la resposta del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, a la pregunta del seu advocat durant l'interrogatori a l'Audiència Nacional del passat 2 d'octubre. I serveix com a guia per saber quina va ser l'actitud aquell dia de tots els consellers. L'ARA ha accedit a les gravacions que es van fer a l'Audiència que demostren que els nou consellers que van declarar van rebutjar frontalment la violència i van garantir que mai optarien per aquesta via per assolir els seus objectius polítics.