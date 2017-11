Comín, Ponsatí i Serret es manifesten a Brussel·les per exigir la llibertat dels "presos polítics"

Tres dels consellers que estan exiliats a Brussel·les -Toni Comín, Clara Ponsatí i Meritxell Serret- han participat aquest diumenge a la manifestació convocada per l'ANC a la capital europea per denunciar que els consellers que estan a la presó i els Jordis són "presos polítics" i per exigir el seu alliberament. Els tres consellers, juntament amb l'eurodiputat d'ERC Josep-Maria Terricabras, han fet discursos davant d'un miler de persones que s'han manifestat amb pancartes i crits de "llibertat pels presos polítics".

Els tres consellers, cessats pel govern espanyol, han fer una crida a participar "en massa" a les eleccions del 21-D. "Malgrat la repressió i la crueltat que ha demostrat el govern espanyol, el poble de Catalunya es manté dempeus", ha dit la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret. "És aquesta la força que en els propers dies ens empenyerà a guanyar allà on sempre hem guanyat i on sempre hem de guanyar, que és a les urnes", ha afirmat Serret.

El titular de Salut, Toni Comín, ha denunciat el "problema greu de democràcia" de l'estat espanyol. Els consellers que són a la presó i els Jordis "són presos polítics", ha denunciat Comín. "I la prova és que ahir van sortir al carrer un milió de persones. Heu vist mai que quan tanquen un criminal a la presó surtin al carrer un milió de persones?", preguntava retòricament el conseller.

Crida a la UE

De la seva banda, la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha fet una crida a la UE perquè s'hi impliqui. "Demanem a tots els demòcrates d'Europa, que en són molts, que ens escoltin, que ens ajudin a trobar una solució democràtica. No pot ser que a dins de la UE, les polítiques de Putin i d'Erdogan s'estiguin començant a fer efectives", ha assegurat.

L'ANC ha aconseguit mobilitzar un miler de catalans procedents, sobretot, de Bèlgica, Holanda i Luxemburg, tot i que també hi han participat persones que resideixen a França i a Alemanya. A l'acte s'ha cantat Els Segadors i s'han sentit crits de "Visca Catalunya" i "Visca la República de Catalunya". Els consellers presents han rebut abraçades, aplaudiments i encaixades de mans dels manifestants. Ni el president, Carles Puigdemont, ni el conseller de Cultura, Lluís Puig, hi han participat.