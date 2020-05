Les dones han teletreballat més, han fet més tasques domèstiques i han tingut més cura dels nens durant el confinament

A qui ha afectat més el confinament dels últims dos mesos? Als nens? Als pares? Als avis? De l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), especificament plantejada per respondre aquesta i altres preguntes similars, se'n pot extreure una conclusió clara: a les dones.

No només són les que més han teletreballat (un 52,4% de les que treballen diuen haver-ho fet a distància de forma exclusiva –un 38,4% dels homes–, i un 10,9% expliquen que ho ha combinat amb el treball presencial –un 18% dels homes–) sinó que, a més, són les que més han vist incrementades les hores de feina (un 30% afirmen que treballen més que abans de la pandèmia, per un 21,5% dels homes), i, tot i això, són les que més tasques de la llar han hagut d'assumir (un 31,1% de les dones més de 10 hores setmanals –un 22,1% dels homes afirma el mateix–), i les que més han hagut de tenir cura dels nens (un 40,7% de les que en tenen diuen que no hi ha corresponsabilitat de la parella –per un 18,2% dels homes–), fins i tot a l'hora de programar les tasques escolars (el 50,8% diuen que se n'han ocupat de forma exclusiva –el 29,1% dels homes reivindiquen haver-ho fet ells).

Són algunes de les respostes de l'enquesta sobre usos del temps i confinament i, evidentment, responen a percepcions subjectives. Per comparar-les amb les dels homes es parteix de la base que n'hi ha més que diuen que han treballat aquests últims dos mesos (el 54,7% respecte al 45,5% de dones), i també que han treballat més hores (el 65,1% més de 37 hores setmanals, respecte al 48,4% de dones). Entre d'altres, pel volum de dones que treballa a mitja jornada (18,6% pel 12,2% dels homes). Ara bé, quan del que es tracta és de comparar el volum d'ocupació dins les llars –i durant el confinament tothom s'ha passat moltes més hores a casa del que abans era habitual– les dones són les que continuen sortint més malparades.

El confinament ha portat un 30% de les dones a destinar més hores a la feina remunerada, un 41,8% han continuat treballant les mateixes que abans i un 25,4% les han reduït. La gran majoria ha combinat el teletreball amb la resta de tasques domèstiques. De fet, el 42% de les dones –treballin o no– consideren que el volum d'aquestes tasques ha augmentat els últims mesos (el 50,2% creuen que és el mateix i només el 5,6% que s'ha reduït). I el repartiment de la feina domèstica i familiar ha continuat sent tant desigual com ho era abans. El 37,8% de les dones consideren que ha estat "poc o gens igualitari" (el 23,3% dels homes hi estan d'acord), tot i que la majoria (60,4%) opten per respondre que ha estat "força, molt o del tot igualitari".

A més, un 21,2% de les dones afirmen que s'ocupen en solitari de les tasques de la llar; un 38,8% diuen que la responsabilitat és seva però les ajuden la parella o els fills; un 32% que les tasques es distribueixen per igual; i només el 5,2% atribueixen la responsabilitat principal a la seva parella. En canvi, entre els homes la percepció és força diferent. Només un 1,2% asseguren que s'ocupen en solitari de les tasques de la llar; un 9,6% que reben ajuda; un 45,9% que les tasques es distribueixen per igual; i un 38,3% atribueixen a la seva parella –molt majoritàriament dones– la responsabilitat principal.

Confinament amb fills

Pel que fa a la cura dels fills, també han estat les dones les que han continuat carregant més responsabilitat a les espatlles. El 40,7% de les dones afirmen que no hi ha corresponsabilitat amb la seva parella i el 27,7% dels homes opinen el mateix. La pregunta, malgrat que pugui semblar obvi en la majoria dels casos, no especifica si és la dona o l'home qui assumeix la responsabilitat principal. El 49,8% de les dones i el 65,1% dels homes reivindiquen, però, que sí que existeix corresponsabilitat entre els pares. En un 70% de les llars hi ha almenys un fill i en la meitat d'aquests casos almenys un menor, segons les dades recollides per l'enquesta.

La meitat de les dones amb fills menors d'edat (50,8%) afirmen que s'han preocupat en solitari de les responsabilitats escolars dels nens i només el 3,9% diuen que ho ha fet la seva parella. El 26,4% expliquen que la responsabilitat ha estat compartida entre els progenitors i el 12,5%, especialment quan els nens són més grans, que han estat ells mateixos els que han estat pendents de les tasques escolars. El 29,1% dels homes també diuen que han sigut ells els que han estat pendents de les qüestions acadèmiques i apunten en el 13,9% dels casos que se n'ha ocupat la seva parella. Ara bé, el 40,8% subratllen que ha estat una responsabilitat compartida.

El perill que la desigualtat entre homes i dones no només no es redueixi sinó que augmenti durant la pandèmia ha estat alertat des d'organitzacions feministes, però també des de la mateixa administració pública. Fa tot just deu dies que l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) alertava que "la pandèmia e mpitjora encara més la ja existent crisi de cures que hi ha" . A les tasques de la llar, "que continuen esbiaixades cap a les dones", se'ls ha sumat, entre d'altres, "el tancament de les escoles, que ha augmentat les hores de treball no remunerat que han realitzat elles". Si és té en compte l'increment del teletreball i de les hores de feina remunerades per a les que en tenen, AQuAS assumeix que el resultat és "un repte constant per a le s mares, suportant la major part de l’estrès del confinament". Amb el diagnòstic fet, quan es trobarà la solució?