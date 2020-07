EN DIRECTE | PP i PSC demanen a Vergés que s'aparti del capdavant del departament

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Amb el Segrià confinat perimetralment, PP i PSC han posat en dubte la gestió de la conselleria de Salut de la pandèmia del covid-19 i, de fet, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha estat taxatiu i li ha demanat a la titular del departament, Alba Vergés, que dimiteixi per la seva "incompetència". La diputada del PSC Assumpta Escarp, per la seva banda, li ha exigit que es plantegi si és "la millor persona per encapçalar aquest departament" i li ha demanat que assumeixi la seva "responsabilitat individual" davant del que la parlamentària considera que ha estat un desgavell en la gestió. Vergés, però, s'ha defensat la seva actuació i ha demanat no fer "demagògia" en aquesta qüestió.

El Govern i el president de la Generalitat, Quim Torra, s'han sotmès aquest matí a la sessió de control al Parlament l'endemà del ple monogràfic sobre la gestió de les residències per part de l'executiu durant la pandèmia del covid-19. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va admetre que l'executiu va trigar a prohibir les visites a les residències, cosa que hauria evitat un "pic de contagi" en els centres de gent gran com el que hi va haver. A banda, Quim Torra també haurà de respondre a les preguntes dels grups de l'oposició pocs dies després que l'ARA fes públic que el president de la Generalitat s'inclina per convocar eleccions a l'octubre i mentre JxCat i el PDECat es troben en plena pugna per reordenar el seu espai.

Ciutadans carrega pel tercer grau dels presos polítics

Una de les primeres preguntes que ha hagut de respondre el Govern aquest matí ha estat sobre el tercer grau que les juntes de tractament van concedir als presos polítics la setmana passada. La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha acusat la consellera de Justícia, Ester Capella, de concedir "privilegis" als líders independentistes. "El nacionalisme té un problema i es diu igualtat", ha etzibat Roldán, que ha assegurat que la conselleria actua amb "arbitrarietat" en el tractament dels presos i ha considerat que n'hi ha "de primera i de segona". Capella, però, s'ha defensat assegurant que Ciutadans "assenyala" els funcionaris de presons per les decisions que prenen i ha reiterat que totes les decisions que es prenen "són tècniques". "Les juntes de tractament han proposat un tercer grau basant-se amb criteris tècnics", ha afirmat Capella, que ha lamentat que el partit taronja no es queixi de les "amenaces" del Tribunal Suprem als funcionaris de les juntes de tractament, en referència al whatsapp enviat des de l'alt tribunal sobre el tercer grau als presos.

D'altra banda, Ciutadans ha tornat a burxar en les paraules de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, de fa uns dies en què afirmava que a TV3 hi sentia parlar massa castellà arran de l'emissió de la sèrie 'Drama'. La diputada del partit taronja Sònia Sierra ha considerat que l'afirmació de Vilallonga referma la tesi que TV3 "està al servei de l'independentisme" i li ha preguntat a la consellera si creu que al Parlament també es parla massa castellà. "Sí, trobo que s'hi parla massa castellà en aquesta cambra", ha dit la consellera de Cultura, que ha afirmat que la "llengua pròpia" de Catalunya és el català. Vilallonga ha justificat les seves paraules sobre TV3 explicant que la llei de la Corporació estableix que una de les tasques de la televisió pública és promocionar el català.