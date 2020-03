Torra demana als ciutadans el "confinament total" davant d'un decret "insuficient" de Sánchez per aturar la pandèmia

El "confinament total" que demana la Generalitat dependrà de la ciutadania. El president del Govern, Quim Torra, s'ha mostrat molt crític amb la declaració de l'estat d'alarma per part de la Moncloa, que considera "insuficient" per contenir la pandèmia. Davant dels múltiples supòsits per trencar el confinament que imposa l'Estat, Torra ha fet una crida als ciutadans a què vagin més enllà i "s'autoconfinin" a casa de forma immediata. Els únics professionals que haurien d'anar a treballar haurien de ser, segons el cap de l'executiu, els dels sectors de l'alimentació, de l'assistència sanitària i dels serveis essencials.

El Consell Executiu del Govern s'ha reunit de manera telemàtica a primera hora del matí, abans que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'hagués de trobar a partir de les 10.30h amb la resta de presidents autonòmics i també amb el president espanyol, Pedro Sánchez, també per via telemàtica. El Govern rebutja les mesures aprovades aquest dissabte pel Consell de Ministres perquè entén que són "recentralitzadores" i també "insuficients" per contenir la propagació del coronavirus. Així li ho ha traslladat Torra a Sánchez en la conferència de presidents, que s'ha allargat durant gairebé quatre hores.

651x366 Pedro Sánchez ha presidit des de la Moncloa la videoconferència de presidents per detallar l'aplicació de l'estat d'alarma pel coronavirus. / LA MONCLOA Pedro Sánchez ha presidit des de la Moncloa la videoconferència de presidents per detallar l'aplicació de l'estat d'alarma pel coronavirus. / LA MONCLOA

Sánchez ha respost que "analitzarà" les peticions que li han fet arribar tots els presidents autonòmics, però ha recalcat que preval "l'interès general i la preservació de la salut pública" dins de la "coordinació necessària per aplicar l'estat d'alarma" en la batalla contra el coronavirus. Segons fonts de la Moncloa, tots els presidents autonòmics s'han "sumat a la crida d'unitat d'acció del president del govern espanyol". Una informació que contrasta amb la compareixença de Torra. Segons les mateixes fonts del govern espanyol, els presidents autonòmics han traslladat a Sánchez que "actuaran als seus territoris amb responsabilitat i lleialtat" en l'aplicació del reial decret d'estat d'alarma. "Aquesta lluita no té colors polítics", insisteixen, en la línia del discurs de Sánchez ahir dissabte a la nit.

Torra insisteix en la necessitat d'un confinament domiciliari total i del tancament dels ports, aeroports, trens i les fronteres. A més, segons ell, també cal l'aïllament de Catalunya i Madrid, dos dels focus principals de la pandèmia. "Cal restringir de manera dràstica la mobilitat", ha afegit durant la compareixença de premsa posterior a la conferència de presidents. "Ja no som capaços de seguir les cadenes de transmissió. I ara cal que no hi hagi més contagis ni més contactes. Tothom s’ha de quedar a casa", ha subratllat.

"Us demano a tots un acte de generositat i responsabilitat. Hem de fer una aturada de país solidària", ha remarcat tot seguit el president, deixant clar que la consciència social de la ciutadania serà decisiva per tallar la cadena de contagis, que ha crescut de forma exponencial els últims dies. La Generalitat demana no perdre "ni un minut" per al confinament, tot i que fa uns dies no el veia necessari. No va ser fins divendres al vespre, i quan ja sabia que el govern espanyol valorava l'opció de decretar l'estat d'alarma que Torra va defensar el confinament total de Catalunya. El president, però, recorda que dimecres ja s'havia decidit contenir el focus d'Igualada i la Vall d'Òdena aïllant les ciutats.

651x366 Quim Torra participa per videoconferència des del Palau de la Generalitat a la reunió de presidents autonòmics amb Pedro Sánchez per valorar les mesures per fer front al coronavirus / RUBEN MORENO / GENERALITAT Quim Torra participa per videoconferència des del Palau de la Generalitat a la reunió de presidents autonòmics amb Pedro Sánchez per valorar les mesures per fer front al coronavirus / RUBEN MORENO / GENERALITAT

Suport a pimes i autònoms

Si l'Estat va injectar 60.000 milions d'euros en el rescat bancari provocat per la recent crisi econòmica, el president de la Generalitat ha exigit que el govern espanyol "no posi límits ni a l'import ni als terminis" per ajudar a treballadors, autònoms i empreses davant l'emergència sanitària. En aquest sentit, ha explicat que ha demanat a Sánchez que prioritzi sis qüestions principals, especialment per donar suport a pimes i autònoms:

Suspendre el termini de pagament de tributs, les cotitzacions de la Seguretat Social, la quota d'autònoms i ampliar els venciments. Compensacions per als autònoms Mantenir la remuneració dels treballadors que s'hagin de quedar a casa Establir noves línies de crèdit sense límit de liquiditat Fixar que els expedients de reducció temporal d'ocupació (ERTO) no consumeixin atur ni facin perdre poder adquisitiu als treballadors que se n'hagin d'acollir Suspendre el pagament d'hipoteques

Canvi de prioritats

En la mateixa línia s'ha expressat aquest diumenge a Catalunya Ràdio el vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès, que juntament amb Torra han estat els dos únics membres del Consell Executiu que han participat en la reunió del matí des del Palau de la Generalitat (des de despatxos diferents). Aragonès ha demanat a l'Estat que adopti més restriccions pel coronavirus i que el control únic que ha decretat no sigui "un coll d'ampolla" a l'hora de prendre decisions. "Dilluns s'hauria de suspendre la mobilitat per anar a treballar excepte en el que sigui estrictament necessari", ha dit. És a dir, la Generalitat reclama que el sistema sigui a la inversa del que hi ha ara, en què una de les excepcions per sortir de casa és precisament anar a treballar.

Tant Torra com Aragonès han defensat que cada decisió es prengui en funció del territori afectat, perquè no és homogènia la propagació del coronavirus entre les Comunitats Autònomes. A més, des del Govern també s'insiteix en la necessitat d'aprovar mesures econòmiques i laborals associades a l'estat d'alarma. Mesures que el govern espanyol va explicar que portaria al Consell de Ministres del proper dimarts.

Crítiques a una "campanya patriòtica"

També hi ha hagut polèmica amb la nova campanya engegada pel ministeri de Sanitat amb el lema #Estevirusloparamostodos. Entre d'altres, els consellers d'Empresa, Àngels Chacón, i d'Interior, Miquel Buch, l'han criticat obertament perquè conté, segons aquest últim, "missatges patriòtics sense conseqüències reals contra el coronavirus". Els principals diaris de tirada estatal, inclosos els que s'editen a Barcelona, inclouen en la seva edició de diumenge una portada del ministeri de Sanitat amb el logo del govern d'Espanya on es llegeix a tota pàgina aquest lema. Chacón també ha qüestionat que hagi estat el groc el color escollit per escriure la paraula 'virus', un color que l'independentisme associa a la llibertat dels presos polítics.

Tot i els reiterats intents de parlar amb el president espanyol, Pedro Sánchez, va ser impossible fer-ho aquest dissabte. La reunió del Consell de Ministres es va allargar durant set hores i finalment Sánchez va comparèixer al vespre per anunciar les mesures. Aquest diumenge, després de reunir-se amb els consellers, Torra sí que ho ha pogut fer en el marc de la conferència de presidents que es va haver d'ajornar ahir.

Altres presidents autonòmics crítics

Sánchez també ha rebut crítiques per part de la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. Ha afirmat, en una entrevista a Telemadrid, que l'autoritat competent a la regió és ella, en tant que presidenta autonòmica, per bé que ha admès que està supeditada als ministeris que Sánchez ha destacat. Ayuso també desafia Sánchez en un dels temes més polèmics del decret d'estat d'alarma: la popular ordenarà el tancament de les perruqueries, perquè "no es pot entendre", ha afirmat, que els professionals d'aquest sector estiguin "pell amb pell" amb la clientela. "Prefereixo que la gent gran tingui el cabell brut a que estiguin malalts", ha assegurat.