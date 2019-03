Els crítics desafien Nuet per evitar un pacte amb Esquerra

Els partits ja han començat a definir els caps de llista per a les eleccions generals del 28 d’abril i aviat hauran de tancar els acords de coalició. El termini es tanca d’aquí set dies i hi ha diferents vies obertes: Catalunya en Comú i Podem, el PDECat amb CDC -que encara manté els drets electorals- i ERC negocia la incorporació a la candidatura de l’espai que lideren Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet. De fet, aquest dissabte Nuet se sotmet al primer examen per avaluar el suport intern de la seva proposta d’acostament a ERC. Entre els crítics hi ha veus que amenacen amb forçar una assemblea per substituir-lo.

El Comitè Central de Comunistes, un dels partits integrats a EUiA, decidirà si se suma a una hipotètica coalició amb els republicans -que no està ni de bon tros tancada encara- amb posicions del tot oposades entre algunes cèl·lules i la direcció. “La cèl·lula de Barcelona centre rebutja la proposta de negociar un acord amb ERC per a les eleccions del 28 d’abril. Creiem que no hi ha hagut prou voluntat política per negociar la incorporació dels comunistes a les llistes de Catalunya en Comú”, s’explica en una de les resolucions que ja s’han fet arribar al comitè central. “Rebutgem un acord amb ERC, que alteraria estratègicament la ubicació del nostre projecte en l’espectre polític i generaria confusió en el nostre electorat”, argumenten des de les cèl·lules de la fàbrica Seat, Serveis Públics i Comerç, Construcció, Metall, Químiques i Tèxtil.

La cèl·lula de Manuel López afegeix, a més, que “mentre Comunistes formi part d’EUiA aquestes competències estan delegades”. Aquesta ha sigut una de les constants en les crítiques contra Nuet, que vol deslligar la decisió de Comunistes de la d’EUiA, que es presentarà a les llistes dels comuns. Diversos militants, entre els quals hi ha membres del comitè executiu, li recorden que els drets electorals de Comunistes estan delegats a EUiA des de l’última assemblea (2016) i, per tant, el partit no pot donar suport a una candidatura diferent de la dels comuns. Però l’estratègia de Nuet no passa perquè Comunistes s’integri a ERC, sinó perquè doni suport a Nova, el nou espai d’Alamany.

Explícitament amb els comuns

Les negociacions entre ERC i Nova avancen lentament i, ara per ara, no hi ha un acord imminent a la vista. Mentrestant, EUiA convocarà dimecres que ve un consell nacional per aprovar un document explícit de suport als comuns en les eleccions generals, decideixi què decideixi dissabte el Comitè Central de Comunistes.

Les llistes dels comuns estan pràcticament definides -falta creuar-les amb les de Podem- i ja s’hi han integrat diversos membres de Comunistes com Joan Mena i Núria Lozano, que aniran de 4 i de 7 per Barcelona, respectivament, i de Fèlix Alonso, que repetirà com a cap de llista dels comuns a la demarcació de Tarragona.