La croada del fiscal contra la 'banda' de Trapero

Encara que Josep Lluís Trapero i Teresa Laplana són els dos únics acusats del cos dels Mossos d'Esquadra pels fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017, el tinent fiscal Miguel Ángel Carballo intenta, des del primer dia del judici, asseure de facto a la banqueta també qui considera la guàrdia pretoriana o la banda del major, els comissaris que declaren en qualitat de testimonis.

Ja va ser evident en el torn del comissari Ferran López –que ahir va ser entre l'escàs públic de la sala–, però s'ha convertit en una croada durant els seus interrogatoris als comissaris Joan Carles Molinero, Rafael Comes i Manuel Castellví.

Aquest to de croada envaeix la sala tenint en compte que, al presentar les presumptes proves –informes, atestats i correus electrònics–, recrimina a cadascun dels testimonis, en termes personals i directes, sense ocultar el to inquisitorial, el fet de no haver actuat el 20 de setembre, durant la fase preparatòria del referèndum, i en la mateixa jornada de l'1-O.

Vaja: que no van actuar tot i saber que això els convertia en cooperadors necessaris dels responsables polítics del referèndum il·legal.

La croada suposa qüestionar de fet tota la instrucció que la mateixa fiscalia de l'Audiència Nacional i la magistrada Carmen Lamela van fer des dels primers dies d'octubre del 2017, i, entre altres coses, implica plantejar retrospectivament diverses preguntes crucials.

Pel que fa al procediment, per què el major Trapero, a diferència de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, no va ingressar a la presó provisional pel delicte de sedició? Per què ells sí i el que se suposava que era el Pancho Villa de Puigdemont –imatge que intentava transmetre el magistrat Pablo Llarena– no?

I ja amb caràcter polític més general: per què el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va nomenar, sense cap objecció del coronel Diego Pérez dels Cobos, Ferran López, número dos de Trapero, cap dels Mossos la matinada del 28 d'octubre del 2017, després de carregar-se Trapero amb l'article 155?

Els interrogatoris de Carballo, ves per on, han confirmat una cosa que era evident: el caràcter col·legiat de cadascun dels passos en l'elaboració del pla d'actuació i de les pautes dels Mossos l'1-O.

Segons va declarar el coronel Pérez de los Cobos –"No sabia que Ferran López era el número dos de Trapero"–, la responsabilitat sempre és individual del comissari en cap, en aquest cas del major. Perquè d'acord amb la gracieta que va fer en la seva declaració, en resposta a la lletrada Olga Tubau, "és qui més cobra".