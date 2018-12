Les dades de l'enquesta de l'ARA, en obert

L'enquesta que l'ARA va publicar els dies 16 i 17 de desembre va deixar titulars com el del gran suport al referèndum pactat entre la societat catalana, el rebuig a les acusacions per rebel·lió i a la presó provisional i també a una nova hipotètica intervenció de l'autonomia catalana. Com ja va fer amb les enquestes publicades l'any passat, el diari ha decidit obrir la matriu de dades perquè tothom pugui accedir-hi i extreure les seves pròpies conclusions. En els següents enllaços es pot accedir als diversos formats d'aquesta matriu, així com a la fitxa tècnica de l'enquesta.

Un 80% dels catalans són partidaris d'un referèndum d'autodeterminació acordat entre l'Estat i la Generalitat. Aquest va ser el principal titular de diumenge passat, que evidencia que el de la consulta acordada és un dels consensos transversals a Catalunya. Però no era l'únic, ja que, per exemple, la gran majoria de ciutadans rebutgen la presó preventiva dels polítics que van impulsar l'1-O i també les acusacions per rebel·lió.

En cas que algun dia s'arribés a pactar un referèndum, els independentistes continuen per sobre dels unionistes, tot i que sense arribar al 50%. L'enquesta de l'ARA reflecteix que el percentatge (47,7%) és similar al resultat que van obtenir els partits que defensen la independència en les eleccions del 21 de desembre del 2017. En tot cas, el sí supera el no (36%) i encara hi ha un 10% de la població que es mostra indecisa.

El referèndum de l'1-O i la posterior declaració d'independència van ser la culminació de la via unilateral. Els partits i el Govern tornen a apostar ara pel diàleg amb les institucions de l'Estat, malgrat que el PSOE no sembla ser més receptiu que el PP des de la Moncloa a reconèixer el dret a l'autodeterminació dels catalans. En tot cas, la ciutadania prefereix la via acordada i la unilateralitat no és majoritària ni entre els independentistes.

Dilluns passat l'enquesta es va centrar en dibuixar com està, ara per ara, l'hipotètic dibuix del Parlament en cas d'eleccions a la cambra. ERC seria el guanyador i l'independentisme incrementaria la majoria en escons i també en vots: l'enquesta apunta que la suma entre ERC, JxCat i la CUP podria superar el 50%.

Pel que fa als lideratges polítics, els més ben valorats són a la presó de Lledoners. Oriol Junqueras i Jordi Sànchez són els polítics més ben valorats.

Totes les preguntes i respostes de l'enquesta ja es poden consultar en obert.