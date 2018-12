ENQUESTA DE L'ARA: El sí a la independència es manté en el 47,7%

L’independentisme continua encallat en el 47% -dècima amunt dècima avall- de votants convençuts amb el nou estat. L’enquesta de l’Institut Opinòmetre feta per a l’ARA dibuixa un escenari que els partidaris de la independència ja coneixen des de fa anys i que, tot i que treballen per augmentar-lo, no aconsegueixen superar: el percentatge no arriba al 50%, però s’hi manté ben a prop.

En aquest cas, un 47,7% del cens electoral votaria a favor que Catalunya es converteixi en un estat independent en un referèndum. A les eleccions del 27 de setembre del 2015, la coalició JxSí i la CUP van sumar, precisament, un 47,7% dels suports, mentre que el 21 de desembre del 2017 els socis de govern i els anticapitalistes van obtenir un 47,5% dels vots. De fet, la xifra és molt semblant al 47,2% de persones favorables a la independència que pronosticava el baròmetre del CEO del mes de novembre. Això sí, en cas de votació real aquest percentatge fàcilment podria superar el 50%, ja que difícilment votaria el 100% de la població ni tots els indecisos són contraris a la independència.

El suport al sí va ser pràcticament unànime entre els votants de JxCat (88,5%), Esquerra (87,1%) i la CUP (94,2%) als últims comicis. Per eixamplar la base, l’independentisme sempre apel·la als potencials suports al sí provinents d’altres forces polítiques, especialment dels comuns. En aquesta enquesta, els vots a favor del referèndum de la confluència d’esquerres es queden en un discret 16,1%. Això no vol dir que la resta dels votants estiguin decidits a votar no al referèndum, ja que hi ha un 19% que no es posicionen. D’altra banda, entre els socialistes, un 9,1% votarien a favor de la independència.

Un 36% contra la separació

Tot i plantejar les eleccions del 2015 com a plebiscitàries, l’independentisme ha defensat els últims anys que uns comicis no permeten quantificar els suports que reuneix la independència. El moviment sosté que el referèndum és l’instrument idoni.

Amb tot, aquesta enquesta demostra que el bloc del sí que es deriva de les últimes eleccions es correspon amb el que dibuixen les respostes a un hipotètic referèndum. En canvi, no és així en el bloc del no: si bé el 2015 Cs, el PSC i el PP reunien un 39,1% dels vots -llegits com a contraris a la independència- i el 2017 aquesta xifra arribava al 43,5%, en aquesta última enquesta un 36% dels consultats se situen en l’opció unionista, els quals majoritàriament provenen del PP i Cs -i també dels comuns, en què la majoria de votants apostarien pel no-. La diferència s’explica per la gran mobilització del 21-D.